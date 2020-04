Alessia Marcuzzi “fammi vedere una chiappa”/ Fabio Volo mostra il cu*o in diretta

Alessia Marcuzzi e Fabio Volo sono stati protagonisti di un divertentissimo siparietto sui social. La conduttrice partecipato come ospite alla prima diretta Instagram di theorchiteshow , il nuovo web show dello speaker di radio deejay. Tra una risata e l’altra però è successo l’impensabile visto che lo scrittore ed ex Iena ha deciso di calarsi le braghe dei pantaloni mostrando le sue chiappe con tanto di scritta “lo sapevo”. Ma andiamo per grado…prima di mostrare il suo lato B, Fabio Volo ha chiesto alla Marcuzzi di mostrarsi nuda, ma la conduttrice ha declinato l’invito lanciando una vera e propria provocazione al conduttore. Tra i due c’è già un precedente in questo senso: durante la trasmissione ParaCult trasmessa su Rai3, Volo fu protagonista di uno scherzo alla conduttrice. In quell’occasione, infatti, il conduttore e scrittore si era mostrato completamente nudo alla Marcuzzi. Così a distanza di anni Fabio ha voluto invitare la Marcuzzi a rimediare a questa cosa.

Alessia Marcuzzi provoca Fabio Volo: “mostrami una chiappa”

“Ti volevo dare la possibilità di vendicarti, così adesso se ti metti nuda io non mi offendo e siamo pari” dice Fabio Volo ad Alessia Marcuzzi durante la diretta Instagram di ieri. La ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha declinato con il sorriso la proposta del conduttore radio-televisivo, ma ha mostrato solo un piede nudo. Ma non finisce qui, visto che la Marcuzzi ha colto la palla al balzo per provocare l’amico e collega dicendogli: “di vederti nudo non mi interessa, anche perché ti ho già visto, però se vuoi fammi vedere una chiappa, una sola”. Nemmeno il tempo di finire che lo speaker di radio deejay si alza e si è calato i pantaloni mostrando le chiappe con tanto di scritta “Lo sapevo”. Le chiappe al vento di Fabio Volo hanno sorpreso e divertito la Marcuzzi che ha deciso di pubblicare e condividere proprio quello spezzone della diretta Instagram sul suo profilo con tanto di didascalia: “l’ha fatto di nuovo!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 11 Apr 2020 alle ore 11:22 PDT





