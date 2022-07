Fabregas al Como/ Calciomercato news, domani alle 15 la presentazione dello spagnolo

Calciomercato news, domani la presentazione di Cesc Fabregas al Como

In questa sessione di calciomercato estivo il calcio italiano si prepara ad accogliere un giocatore che ha scritto la storia negli ultimi anni visto l’imminente presentazione di Cesc Fabregas al Como. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti di queste ore, domani il centrocampista spagnolo sarà ufficialmente presentato alle ore 15 presso l’Hilton Hotel di Como dopo essersi svincolato dal Monaco.

Grande protagonista con le maglie di Arsenal, Barcellona e Chelsea, Fabregas è stato in grado di vincere il Mondiale con la Spagna nel 2010 oltre ad aver vinto due campionati europei sempre con le Furie Rosse nel 2008 e nel 2012. In carriera tra i professionisti il giocatore orginario di Arenys de Mar ha saputo collezionare 723 presenze arricchite da 125 reti e ben 215 assist vincenti serviti ai compagni nelle varie squadre di club in cui ha militato.

L’arrivo di Cesc Fabregas al Como si concretizzerà dunque domani e rappresenta un vero e proprio colpo di calciomercato per la Serie B italiana. Stando ai rumors, il centrocampista spagnolo firmerà un contratto che lo legherà ai lombardi per i prossimi due anni in cui si cercherà ovviamente di raggiungere la promozione nel massimo campionato.

