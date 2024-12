DIRETTA VENEZIA COMO, DUE SQUADRE IN ZONA RETROCESSIONE

Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia va in scena una sfida salvezza se si pensa alla diretta Venezia Como, prevista per domenica 8 dicembre 2024 alle ore 18:00. Nella quindicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 i lagunari ospitano i lariani in quella che potrebbe essere un punto di svolta importante per i padroni di casa, sempre in fondo alla classifica con solo otto punti guadagnati e dunque in ventesima posizione. I lombardi sono invece al diciottesimo posto con undici punti, a una lunghezza di distacco dal Verona, davanti, e dal Monza, che li insegue.

Nel mese di novembre la truppa di mister Di Francesco, che si gioca parecchio visto che potrebbe essere esonerato stando alle indiscrezioni se non dovesse fare risultato già in questo impegno contro una diretta avversaria per la salvezza, non ha conosciuto altro che la sconfitta in tutte e quattro le gare disputate mentre la squadra allenata da Cesc Fabregas ha strappato un pareggio interno proprio contro il Monza nel turno precedente, tornando a muoversi verso l’alto. Il posto del tecnico spagnolo risulta al momento più saldo rispetto a quello del collega italiano ricordando anche la posizione dello stesso all’interno del club essendone pure azionista.

DIRETTA VENEZIA COMO INFO STREAMING, VIDEO E TV: CONSIGLI SU COME VEDERLA

Gli abbonati a Sky ed a Dazn possono stare tranquilli dato che potranno seguire la diretta Venezia Como come meglio credono. Oltre allo streaming di smart phone e tablet anche con Sky Go, il match sarà a disposizione anche in tv sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 dell’emittente satellitare.

VENEZIA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Arrivato il momento delle probabili formazioni per la diretta Venezia Como, possiamo pensare al 3-4-2-1 come modulo per i padroni di casa di Eusebio Di Francesco con Stankovic, Svoboda, Idzes, Sverko o Altare, Candela, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Haps, Oristanio, Busio e Pohjanpalo.

Il campione del mondo Fabregas si affiderà invece al modulo 4-3-3 con il connazionale Reina a guidare la retroguardia, Van der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno, Da Cunha, Engelhardt e Paz a collegare i reparti, Strefezza, Cutrone o Belotti e Fadera in attacco.

DIRETTA VENEZIA COMO, LE QUOTE

Le quote della vigilia ci segnalano come la diretta Venezia Como potrebbe essere davvero una partita molto tirata e dall’esito finale abbastanza imprevedibile. Il pronostico offerto ad esempio da un’agenzia come Snai ci rivela che i lombardi potrebbero avere qualche chance in più di accaparrarsi la vittoria rispetto ai meno quotati veneti: l’1 è a 2.75 mentre il 2 è invece a 2.55. Da non sottovalutare per gli scommettitori è infine l’eventualità del pareggio, con l’x a 3.30.