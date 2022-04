Fabri Fibra è fidanzato? Mistero sulla fidanzata/ “Lara se n’è andata e non ritorna?”

Fabri Fibra è fidanzato con Lara? Tutto tace sulla vita privata del rapper anche se in una canzone lui sembra parlare di una donna che è andata via. Proprio così, il rapper di “Caos” e “Propaganda” in una delle sue canzoni canta: “Lara se n’è andata e non ritorna più, da quando ti ha scovato la pastiglietta blu” parafrasando “La solitudine” di Laura Pausini. Un verso che però non fornisce nessun dettaglio sulla vita privata del rapper e sull’esistenza o meno di una donna nel suo cuore. Il nome Lara non è nuovo, visto che da tempo si parla di una misteriosa fidanzata al suo fianco, ma non è dato sapere da quanto tempo i due siano legati e soprattutto se questa Lara esista davvero oppure no! Basti pensare che Vacca nel corso del dissing ha ironizzato dicendo che la ragazza si trova nascosta nell’armadio del rapper da diversi anni.

Ma chi è Lara? Il mistero sulla presenza o meno di questa donna nella vita del rapper è sempre più fitto. Voci di corridoio precisano che questa ragazza sarebbe stata al fianco del rapper per diversi anni, ma oramai da tempo non si parla più di lei! Anzi c’è chi ipotizza che sia solo una fidanzata immaginaria e che Fabri sia felicemente single.

Fabri Fibra è fidanzato con Lara oppure no?

A lanciare ancora di più benzina sul fuoco è stato proprio Fabri Fibra che, due anni fa intervistato dal Corriere della Sera, parlando della canzone “Stavo pensando a te” ha dichiarato: “lei ha sofferto abbastanza quando è circolata questa voce. Quella è la favola che devi raccontare all’ascoltatore perchè ormai la sceneggiatura è imbastita. La gente deve credere nella canzone”. Lara esiste oppure no? Non è dato saperlo, mentre per certo possiamo dirvi che in passato il rapper non è stato legato a Missa visto che Sandra Piacentini ha smentito alcun tipo di relazione con l’artista.

