Fabri Fibra/ Silenzio social, quarantena misteriosa dopo la Michielin

Silenzio social per Fabri Fibra che in questi giorni sembra sparito nel nulla. Il suo “ultimo” lavoro risale ormai a oltre sei settimane fa quando lo abbiamo visto al fianco di Francesca Michielin per il singolo che li ha visti lavorare insieme. All’epoca dell’uscita di Monolocalre, Fabri Fibra stesso aveva parlato della loro collaborazione dicendo dell’ugola d’oro di X Factor: “Ho incontrato Francesca Michielin in studio, per ascoltare dei provini da lei cantati e prodotti: sono rimasto subito colpito sia dalla musica che dai testi. Francesca riesce ad esprimersi in maniera molto semplice anche parlando di temi profondi, arrivando a tutti con le sue parole e con il suo stile”. Da allora è passato ormai un bel po’ e in mezzo c’è questa quarantena che ha chiuso tutti in casa, ma che fine ha fatto Fabri Fibra? Il rapper è assente ormai da un po’ e non solo con la sua musica ma anche sui social dove ha postato ormai un mese fa. In questo assordante silenzio starà creando nuova musica? (Hedda Hopper)

Fabri Fibra su Rai1 al fianco di Roberto Bolle in Danza con me the best of

Anche Fabri Fibra sarà tra gli ospiti musicali della trasmissione condotta da Roberto Bolle, Danza con me the best of. Una delle ultime apparizioni pubbliche del rapper di Senigallia risale a Capodanno 2019, data in cui si è esibito a Padova in veste di ospite d’onore a Prato Valle, in uno spettacolo gratuito che ha fatto il tutto esaurito. Sempre nel dicembre del 2019 si è esibito al Fabrique di Milano durante il concerto di Clementino. Dopo l’uscita del suo ultimo singolo dal titolo Come mai, a settembre 2019, Fabri Fibra è alle prese con gli ultimi preparativi del suo nuovo album Il tempo vola. Si tratta di una raccolta dei più grandi successi del rapper marchigiano dal 2002 ad oggi, arricchita da alcuni inediti di cui il singolo Come mai, è solo un’anticipazione. Per la realizzazione di questo brano, Fabri Fibra ha potuto contare sulla collaborazione del collega ed amico Franco 126 oltre che sul supporto artistico di Calcutta, che si è occupato del testo. Fibra e Franco 126 hanno annunciato l’uscita del singolo postando una foto che li ritraeva assieme sul profilo del rapper di Senigallia.

Fabri Fibra, l’addio alla Universal e quel cambio epocale

Fabri Fibra, oltre a sfornare nuovi successi, negli ultimi mesi è tornato a far parlare di se per diversi motivi. A gennaio 2020 ha annunciato un cambio di rotta epocale per la sua carriera, dicendo addio alla Universal, la sua storica casa discografica e firmando un nuovo ed entusiasmante sodalizio artistico con la Sony Musical Italia. Fibra è poi stato recentemente protagonista di accese polemiche fomentate dal partito politico Fratelli d’Italia che, in occasione del suo concerto di fine anno a Padova, è tornato nuovamente a puntare il dito contro i testi della canzoni del rapper, accusati di essere offensivi e di incitare alla violenza contro le donne. Nonostante le polemiche che hanno sempre accompagnato la sua carriera, Fabri Fibra è uno dei rapper italiani più apprezzati nel nostro Paese. Esordisce come solista nel 2002 con l’album Turbe Giovanili, seguito nel 2004 da Mr Simpatia. Nel 2006 scala le classifiche radiofoniche italiane con il singolo Applausi per Fibra che decreta davvero il suo successo. Nel prossimo futuro di Fabri Fibra c’è l’uscita del suo ultimo album Il tempo vola, nell’ottobre del 2020, ed un progetto radiofonico (che porta il nome di TRX) in compagnia di altri grandi artisti del panorama musicale italiano come Gue Pequeno, Salmo, Marracah e Clementino.



