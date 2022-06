Fabri Fibra e Maurizio Carucci/ Stelle lancia la collaborazione tra i due artisti

È uscito il nuovo singolo di Fabri Fibra e Maurizio Carucci che vedremo ai Tim Summer Hits 2022. Si tratta di una collaborazione che sembra avere un bel feeling. Maurizio entra nel ritornello coinvolgente adatto alla tonalità allegra dell’estate, e proprio per questo destinato a essere canticchiato per tutta la stagione. Il testo è pieno ricco di significato profondo caratteristica che fa riconoscere Fabri Fibra, le sue parole di denuncia che non lasciano subbi su questo futuro che si prevede incerto dove tutto e troppo irreale tanto che spesso ci confonde e appare autentico.Profondo contorto e riflessivo, d’Altro canto le cose che vanno dette si devono dire chiaramente in modo che tutti possano capire e chi meglio di Fabri Fibra e Maurizio Carucci. In una recente intervista gli artisti raccontano di cosa rappresenti lo smarrimento che si intende nel testo della canzone, una sensazione comune a molti, un modo per andarsene, lo stesso modo che abbiamo per immergerci nella nostra più profonda parte interiore, coscienti che prima o poi sarà necessario fare ritorno a casa e magi saremo pronti a vivere il momento. Un paio di giorni fa è uscito su Youtube il video ufficiale della canzone. Nella clip Una sontuosa villa con piscina dalla quale Fabri Fibra emerge vestito e asciutto. Tutto l video compresa la presenza di Maurizio Carucci è una sequenza di ologrammi che rappresentano personaggi irreali che presto o tardi tendono a scomparire. La scena si conclude con un game over che riporta alla realtà grigia ma consapevole che spegne ogni possibilità di ulteriore illusione.

È uscito “Caos” l’album di Fabri Fibra che contiene “Stelle” solo pochi mesi fa a distanza di cinque anni dal precedente album “Fenomeno”. Propaganda è stato lanciato in simultanea come singolo di lancio del nuovo album e subito è diventata una delle canzoni più passate in radio e più cercate su youtube e scaricate sul social. Fabri Fibra mette sempre un segno incisivo su ogni pezzo, inevitabilmente forte dei temi che tocca riesce a coinvolgere nel suo caos controllato anzi studiato con cura, milioni di fan. L’album vede collaborazioni con moltissimi artisti tra cui Maurizio carucci che come abbiamo detto canta il ritornello del brano “Stelle”. Magari nessun caos c’è nella vita privata dell’artista, si da il caso infatti che Fabri Fibra sia estremamente riservato. Della sua vita privata sappiamo che è fratello maggiore di Nesli e che ha una sorella. Si dichiara innamorato e intenzionato a diventare padre, non intende comunque rendere di pubblico dominio la sua vita affettiva che merita di essere vissuta lontano dai riflettori.

Maurizio Carucci, viticoltore cantautore tutta una grande passione

Se una cosa tira l’altra Maurizio Carucci mette in pratica unendo con determinazione quello che più gli piace fare, ovvero vivere la vita a stretto contatto con la natura, produrre buon vino e cantare. Sembrano mondi lontani eppure sia entrambi devono essere coltivati con passione ed entrambi hanno bisogno di buone onde sonore affinché la produzione sia proficua. Nato a Genova il quarantaduenne Maurizio è stato il cantante degli Ex-Otago e di recente è uscito con un album da solista dal titolo “Respiro”. da oltre un ventennio si è ritirato dalla città con la compagna Martina Panarese, entrambi si occupano della loro azienda agricola mentre Maurizio compone musica. Di recente è uscito infatti il suo album solista dal titolo “Respiro” un album che come dice lo stesso Carucci è servito a rinnovar in lui l’amore nel fare musica. Introspettivo e racconta di in maniera cosi esclusiva che non poteva essere interpretato dal gruppo Ex-Otago, solo per questo ha preso la decisione di questa uscita come solista.

