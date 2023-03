Fabrice Scott, chi è il compagno di Maya Sansa/ La figlia Talitha. Vivono a Parigi

Fabrice Scott: l’attore compagno di Maya Sansa

Maya Sansa sarò ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 14 marzo, di Oggi è un altro giorno per parlare della fortunata serie in onda su Rai 1 “Sei storie – il Mistero di Leila” di cui è protagonista insieme a Isabella Ferrari. Maya Sansa, classe 1975, ha una relazione da lungo tempo con Fabrice Scott, attore franco-canadese nato nel 1970 a Montreal.

I due attori vivono a Parigi con la figlia Talitha, nata nel 2014: “Ho iscritto mia figlia Talitha a una materna pubblica parigina che segue il metodo pedagogico di Célestin Freinet, dove i bambini di asilo ed elementari collaborano e lavorano insieme… Io e il mio compagno Fabrice Scott non ci affidiamo quasi mai a baby sitter, tranne quando sono lontana, perché lui la sera è in teatro e non può stare con la bambina”, ha raccontato qualche anno fa l’attrice a IoDonna.

Fabrice Scott e Maya Sansa: la figlia Talitha

Per lavoro a Maya Sansa capita spesso di separarsi dalla figlia Talitha che lascia a Parigi insieme al papà Fabrice Scott: “Io sto bene se sento che è allegra col papà. Fabrice dice che quando non ci sono è diversa. Felice e serena lo stesso, ma senza quella cosa esplosiva che c’è quando siamo tutti e tre insieme”, ha raccontato l’attrice a Marie Claire. Una volta usavano Skype per comunicare a distanza, ora sono passati ai messaggi vocali: “Prendo un libro e lo leggo, registro un capitolo a sera e poi il papà glielo fa sentire. Così non si sente in dovere di interagire con me. Ascolta tranquilla”. Fabrice Scott è nato in Canada, ma si è presto trasferito con la famiglia (ha 4 fratelli) in Francia. L’attore ha infatti tre passaporti: irlandese, francese e canadese.

