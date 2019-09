FABRIZIA DE ANDRÈ/ La sorella Francesca non le parla più (Live – Non è la d’Urso)

FABRIZIA DE ANDRÈ, LE ACCUSE DI FRANCESCA

Fabrizia De Andrè e Biagio D’Anelli sono in guerra aperta con Francesca De Andrè da diversi giorni. Il motivo ancora una volta è Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato della figlia di Cristiano e ora di nuovo al suo fianco. La colpa dell’ex gieffino sarebbe da ricondurre a quel complotto creato con Fabrizia, perché avrebbero fomentato i tradimenti di Giorgio in modo tale che Francesca finisse fra le braccia di Gennaro Lillio. Parole che l’ex gieffina ha pronunciato durante la sua recente partecipazione a Domenica Live e che si prepara a ripetere anche a Live – Non è la d’Urso, nella puntata di oggi, domenica 29 settembre 2019. Al suo fianco lo stesso Giorgio Tambellini, per un faccia a faccia con Biagio e Francesca che gli amanti del trash stanno attendendo da giorni. A quanto pare ci sarà anche un audio esclusivo sulla faccenda che potrà mettere in chiaro che cosa sia davvero successo fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. Sarà l’inizio di una nuova battaglia oppure la fine?

I RAPPORTI INTERROTTI TRA FRANCESCA DE ANDRÈ E FABRIZIA

“Fabrizia ha fatto finta di essere disperata e si è inventata tutto insieme a Biagio D’Anelli”, ha detto Francesca De Andrè spiegando perché ha deciso di prendere le distanze dalla sorella, sicura che l’abbia tradita. Fabrizia De Andrè chiede e cerca ancora la sorella Francesca, prendendo le distanze dalle sue accuse in merito al famoso complotto con Biagio D’Anelli. Le lacrime non mancano sul volto di Francesca De Andrè, ritornata al centro dei riflettori e di nuovo al fianco dell’ex fidanzato, ora attuale, Giorgio Tambellini. “Tutti stiamo provando ad aiutarla”, dice Fabrizia a Pomeriggio Cinque nei giorni scorsi, “non capisco questo accanimento nei miei confronti”. La sorella infatti avrebbe scelto di non rispondere più alle sue chiamate dallo scorso agosto, da quando cioè si è interrotta la sua love story con Gennaro Lillio ed è rispuntato Giorgio. “L’importante è che sia felice e serena lei”, ha detto invece Fabrizia parlando dell’attuale rapporto fra la sorella e Tambellini. Su quest’ultimo ha deciso di non avanzare alcuna ipotesi. Anche riguardo al fatto che possa essere stato proprio il ragazzo a spingere la sorella a cambiare atteggiamento nei suoi confronti.

