FRANCESCA DE ANDRÈ/ Fidanzata con Giorgio Tambellini, è ufficiale! (Domenica Live)

Francesca De Andrè sogna ancora l’amore, ma non si tratta di Gennaro Lillio. Dopo aver fatto discutere dentro e fuori dalla Casa del GF 16, i due hanno scelto di dividersi in via definitiva e la figlia del noto e scomparso cantautore ha scelto di ritornare sui suoi passi. Nel vero senso della parola, visto che al suo fianco, in via ufficiale, è rispuntato l’ex Giorgio Tambellini. Merito forse di quella lettera inviata dal ragazzo al settimanale Dipiù, in cui è ritornato a parlare del famoso tradimento che ha provocato la rottura della loro coppia. “Non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te”, scrive Giorgio chiedendo scusa per tutti gli errori commessi. “L’amore non chiede. Dona. Non è orgoglioso. Perdona. Non scappa. Cerca. Vuole l’errore. Non è perfezione. È crescere”, scrive invece lei su Instagram, allegando una foto in costume da bagno, seducente come sempre.

FRANCESCA DE ANDRÈ, IL RITORNO CON TAMBELLINI

Si tratta tra l’altro di una citazione, tratta dal libro Come battiti del mare, scritto da Mirko Sbarra. Nessuna foto di coppia invece per i due ex ritornati insieme. I loro profili social per ora presentano solo scatti in solitaria, fermi in entrambi i casi allo scorso 20 agosto. Una coincidenza? Il pubblico italiano non può che rimanere colpito di fronte alla decisione di Francesca De Andrè di voler ritornare con il fidanzato Giorgio Tambellini (entrambi oggi ospiti di Domenica Live). Soprattutto per quanto accaduto durante il GF 16, quando il ragazzo si è presentato in stato alterato nella Casa per ben due volte e non ha di certo fatto una bella figura agli occhi degli spettatori. Cacciato dal loft di Cinecittà persino dalla conduttrice Barbara d’Urso, Giorgio non ha mai smesso di minimizzare quel tradimento fatto alle spalle della fidanzata. All’epoca del secondo incontro nel reality ha confermato tutto, ma senza scendere nei particolari. Adducendo, agli occhi degli italiani, solo una serie di scuse senza fine.

FRANCESCA DE ANDRÈ: LE PAROLE DI GENNARO LILLIO

Eppure alcuni particolari non avevano convinto chi era pronto a giurare che Francesca De Andrè e l’ex fidanzato, ora di nuovo al suo fianco, avessero organizzato tutto a tavolino solo per creare scandalo e per assicurare alla concorrente una visibilità di un certo tipo. Motivo per cui non ha creato troppo stupore la recente notizia che fra lei e Gennaro Lillio fosse tutto finito, a pochi mesi di distanza dall’inizio della loro relazione. L’ex gieffino napoletano intanto si gode il bel tempo di settembre per farsi qualche tuffo a mare a Sorrento. “Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi”, ha detto Gennaro a Lei per spiegare il motivo della loro frattura. Esigenze diverse, obbiettivi non compatibili. Nemmeno lo stesso linguaggio, dice smentendo al tempo stesso che la loro unione sia stata frutto di una strategia per ottenere la vittoria finale nello show.



