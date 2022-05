Fabrizia Santarelli/ In difficoltà a L’Isola: “svegliarsi qui è stato atroce”

Fabrizia Santarelli abbandona L’Isola dei Famosi 2022?

Fabrizia Santarelli a L’Isola dei Famosi 2022 non sta brillando particolarmente. La ex Bona Sorte di Avanti un altro, infatti, non è mai entrata ufficialmente nel gioco venendo eliminata quasi subito durante gli scontri diretti al televoto. La bellissima modella ora si trova nella nuova spiaggia, Playa Sgamadissima, con gli altri naufraghi eliminati da Playa Palapa. I primi giorni nella nuova playa Sgamadissima non sono stati facilissimi per la modella che ha confessato a Licia Nunez di aver vissuto dei momenti di grandissima difficoltà. “Io credimi che non ho mai vissuto un momento così brutto nella mia vita…” – ha detto la ragazza che in confessionale ha raccontato che il risveglio su questa nuova spiaggia è stato terribile. “Svegliarsi in questo posto è stato atroce…è un posto paludoso, un po’ lugubre…Abitato da scorpioni, serpenti…” – ha detto la Santarelli che potrebbe anche decidere di abbandonare un gioco dove finora non è mai stata protagonista.

Per fortuna in questo clima funesto, a rassicurarla è stato Blind che l’ha portata in giro a fare una passeggiata. ” Abbiamo fatto questa passeggiata meravigliosa…E’ bellissimo qua dentro…Super fitto…C’è anche un alveare…” – il racconto del rapper.

Fabrizia Santarelli contro Maria Laura De Vitis a L’Isola dei Famosi 2022

Gli unici momenti in cui Fabrizia Santarelli si è fatta notare a L’Isola dei Famosi 2022 è quando ha attaccato la rivale Maria Laura De Vitis. Tra le due non scorre buon sangue e in diverse occasioni la modella non ha perso occasione per screditare la vincitrice de La Pupa e Il Secchione Show. “Non mi è piaciuto assolutamente il suo comportamento perché diceva di voler aiutare gli altri naufraghi e invece trascorreva la maggior parte del suo tempo sulla stuoia” – ha detto Fabrizia su Maria Laura che giustamente si è difesa: “ho provato a prendere la legna, ad aprire le mandorle. Sono qui da due giorni”.

La Santarelli allora ha replicato: “sto esprimendo il mio parere e sto dicendo quello che ho visto”, ma Maria Laura ha risposto: “sono venuta sull’Isola dei famosi per portare una ventata di positività e questo vale mille volte di più di arrampicarsi su un albero visto che ci sono persone che lo sanno fare meglio di me”. Che dire le due sono davvero sulla stessa lunghezza d’onda!

