Fabrizia Santarelli/ “Isola dei Famosi? Il mio destino lo affido all’audacia”

Fabrizia Santarelli a L’Isola dei Famosi 2022 è pronta a tutto pur di tornare in gioco sulla spiaggia principale. La modella, infatti, relegata in Playa Sgamadissima si è confrontata con Licia Nunez rivelando: “sono curiosa di vedere domani cosa ha in serbo il destino per me, o meglio lo spirito dell’isola per me”. Proprio la Nunez allora le chiede: “cosa vorresti per te?” con la modella che replica: “spero di tornare su playa uva, mi sfido e mi sto impegnando a tornare in gioco con gli altri. Vorrei conoscere i nuovi concorrenti, sapere come stanno i naufraghi, mettermi un pò in gioco. Ci sono tre nuovi ragazzi, mi incuriosiscono un pò tutti e ho visto che sono giovani. Avranno la mia età e quindi sicuramente ci sono tante cose da dire e condividere. Ho visto che sono tutti carini, giovani, freschi. Li ho visti di sfuggita in Palapa mentre ero sul girarrosto”.

Non solo, la Santarelli non nasconde di essersi impegnata tanto in questa permanenza sull’isola: “in queste due settimane ho tirato fuori il meglio di me: la mia forza, la mia grinta, non mi sono fatta abbattere da nulla e se è capitato sono subito riuscita, anche grazie a voi, a rimettermi in careggiata. Ho fatto due settimane da naufraga e le ho vissute con coraggio, forza e gioia”.

Non solo, Fabrizia Santarelli alla vigilia di una nuova diretta de L’Isola dei Famosi 2022 rivela le sue previsioni alla compagna di “sventura” Licia Nunez con con condivide la Plauda Sgamadissima. “Le previsioni dei sogni: io che torno in gioco, di qua passa sicuramente un altro concorrente e lascio ai posteri l’ardua sentenza di sopravvivere su quesa playa ed io vado a fare un pò la guerriera sull’altra e a conoscere gente nuova” – dice la ex Bona Sorte di Avanti un Altro che sul finale precisa – “il mio destino lo affido all’audacia. Uno dei miei motti da quando sono qui è: ognuno è artefice della sua fortuna”.

Riuscirà la Santarelli a tornare in gioco all'Isola?











