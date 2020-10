FABRIZIO AMBROSO, EX MARITO EVA GRIMALDI/ “Separazione? Mi è caduto il mondo addosso”

Si sa poco riguardo a Fabrizio Ambroso, imprenditore veronese nel settore del commercio internazionale noto ai più come l’ex marito di Eva Grimaldi. In rete si trovano poche foto di lui da solo, mentre invece compare più spesso al fianco della Grimaldi, soprattutto negli scatti risalenti al giorno del loro matrimonio. Sono ormai passati 10 anni dalla loro separazione, avvenuta ufficialmente nel marzo 2010, data in cui l’uomo ha deciso di allontanarsi dall’attrice dopo aver ‘scoperto’ di aver sposato una donna normale, con debolezze e insicurezze rese manifeste fuori dallo schermo. Fu lei, forse un po’ risentita, a spiegare ai giornali il perché del cattivo esito della loro relazione, un fallimento condiviso da cui Eva ha faticato a venir fuori.

Eva Grimaldi parla della separazione da Fabrizio Ambroso

Per un lungo periodo, a seguito della separazione, Eva Grimaldi è stata vittima dell’alcol. Lo racconta al magazine Di più: “Bevevo troppo. Prima, qualche bicchiere, poi, la sera a cena, senza accorgermene mi consolavo con una bottiglia intera di vino. Cercavo di stordirmi e, piano piano, ho iniziato a bere anche il whisky. Mi ricordo che, una sera in un locale, le mie amiche mi spinsero a provarci con un bel ragazzo, il famoso chiodo scaccia chiodo. Io non me la sentivo e allora ho bevuto ancora di più, per darmi coraggio e alla fine… ho iniziato a piangere sulla spalla di quel povero ragazzo”. Quel fallimento in campo amoroso ha costituito un duro colpo per la Grimaldi, tanto più che di mezzo c’era un matrimonio, segno che il legame tra i due doveva necessariamente essere più serio delle altre storielle che Eva ha avuto nel corso degli anni. Nelle dichiarazioni rilasciate a caldo a Diva e Donna, Eva continuava a proclamarsi ‘innocente’, quasi certamente vittima dello shock del momento che le impediva di valutare i fatti con lucidità. Quando una storia finisce, infatti, la colpa è sempre di entrambi. Non a caso optò deliberatamente per la separazione consensuale: “Mi è caduto il mondo addosso”, ha detto inoltre l’attrice, ammettendo che è stato comunque doloroso. Questo il suo punto di vista: “La risposta che mi do è che il suo non era vero amore. Lui voleva l’attrice, non la donna”.

La scelta di riservatezza di Fabrizio Ambroso

La figura di Fabrizio Ambroso continua a restare avvolta nel mistero anche a distanza di anni dal suo congedo da Eva Grimaldi. L’uomo è attivo sui social network, ma – anche da lì – non trapelano molti dettagli circa la sua vita attuale. Fabrizio è nato nel 1968 a Verona e lavora precisamente nel campo dell’import/export di oggetti d’arredo. Per tutelare la sua immagine dopo gli anni trascorsi al fianco dell’attrice, Ambroso è diventato molto riservato.



