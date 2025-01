La vita privata di Cloris Brosca

Cloris Brosca, diventata famosa interpretando La Zingara della Luna Nera, il personaggio del game show di Raiuno dal titolo Luna Park, è sempre stata molto discreta e riservata. Della sua vita privata, infatti, si sa davvero pochissimo. Non si conoscono, ad esempio, nomi di fidanzati che ha avuto in passato. Una scelta consapevole quella dell’attrice che ha sempre diviso la sua vita professionale e privata preferendo far parlare di sè soprattutto per i lavori svolti in tanti anni di carriera.

Tuttavia, con il successo e la popolarità, è inevitabile parlare anche della vita privata anche se l’attrice l’ha sempre fatto con molto tatto evitando di svelare troppi dettagli della sua vita sentimentale. Tuttavia, in un’intervista, rsi è lasciata andare parlando anche del marito.

Cloris Brosca e l’amore con il marito Fabrizio Ammirati

Cloris Brosca ha aperto il cuore all’amore quando nella sua vita è arrivato l’uomo che è riuscito a sposarla. L’attrice, infatti, è convolata a nozze con Fabrizio Ammirati, direttore del dipartimento di medicina all’ospedale Grassi di Roma. I due si erano conosciuti al matrimonio del regista di Luna Park per poi perdersi di vista per poi ritrovarsi dopo quattro anni decidendo così di sposarsi. La coppia, però, non ha figli.

Parlando dell’uomo che l’ha conquistata, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, ha dichiarato: “Fabrizio mi ha fatto un grande regalo: il senso della misura, della concretezza. Grazie a lui ho finalmente capito che l’equilibrio può esistere“. Ospiti di Caterina Balivo, all’interno della puntata de La volta buona del 6 gennaio 2025, l’attrice svelerà qualcosa in più della sua vita privata?