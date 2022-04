Fabrizio Capucci, Daniel Rey e Vladimiro Tuselli/ Mariti di Catherine Spaak: “Nozze…”

Chi sono stati i mariti di Catherine Spaak, attrice, conduttrice e cantante morta all’età di 77 anni nel giorno della Santa Pasqua 2022. Oltre a Johnny Dorelli, sposato in seconde nozze), la donna ha detto dapprima sì a Fabrizio Capucci, fratello dello stilista Roberto e incontrato sul set del film “La voglia matta”. Da lui ebbe la sua prima figlia, Sabrina, ma Catherine Spaak, non trovandosi bene con la famiglia dell’uomo, decise di prenderla con sé e di scappare, venendo denunciata dalla famiglia Capucci. Fu arrestata e il giudice le tolse la bambina, affidandola alla nonna paterna e dicendo che, essendo la mamma della piccola un’attrice, era “di dubbia moralità”.

Successivamente, Catherine Spaak sposò l’architetto Daniel Rey, con il quale trascorse un lungo periodo di vita, dal 1993 sino al 2010. Da ultimo, il 19 luglio 2013 andò all’altare con Vladimiro Tuselli, ex comandante di navi sposato a Erice, in Sicilia. Nel 2020, in un’intervista, Spaak si definì single, rivelando dunque come la loro relazione fosse finita, anche se, come rivelato da Roberto Alessi (direttore di “Novella 2000”), Vladimiro Tuselli è stato accanto all’attrice fino alla fine dei suoi giorni, mantenendo intatto il bene che provava per lei.

MARITI CATHERINE SPAAK: QUATTRO MATRIMONI E TRE SEPARAZIONI

Dei suoi quattro mariti, Catherine Spaak aveva parlato recentemente in televisione, nel corso di un’intervista concessa alla trasmissione di Rai Uno “Vieni da me”, condotta da Caterina Balivo. La presentatrice le chiese come si potessero affrontare quattro matrimoni e tre separazioni e lei, con immediatezza, replicò: “Chissà perché queste tipo di domande si fanno sempre alle donne e mai agli uomini. Tipo Maurizio Costanzo, ha affrontato più di un matrimonio, ma non la fanno una domanda così a lui”.

Catherine Spaak, mentre parlava dei suoi mariti, volle provvedere a smentire immediatamente le voci su un presunto flirt con il cantante Gino Paoli, sottolineando quanto segue: “Sono ed ero molto amica della sua compagna, Stefania Sandrelli. Con lei ho sempre avuto un grande rapporto”. Ma, si sa, il mondo del gossip spesso esagera…

