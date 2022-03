Il cantante mascherato, chi è Maschera d’oro?/ Se Caterina Balivo indovina…

Come funziona il momento “Maschera d’oro”

La quarta puntata de “Il Cantante Mascherato” va in onda questa sera, venerdì 11 marzo, in prime time su Rai1. L’appuntamento con lo show diretto e condotto da Milly Carlucci e prodotto con la collaborazione della prolifica società di produzione televisiva facente parte della multinazionale Banijay, Endemol Shine Italy è per le ore 21:30. Occhi puntati questa sera su Caterina Balivo. La bella e brava, ex conduttrice di Festa italiana, è stata quella fin d’ora più abile nel team investigativo del programma, cui fanno parte anche Flavio Insinna, Francesco Facchinetti ed Arisa. Ha smascherato infatti Alba Parietti (che era l’aquila) ed Edoardo Vianello (il pinguino). Per questo motivo avrà l’opportunità di scommettere sul nome di un cantante che secondo lei si nasconde sotto una maschera, questo momento si chiamerà “la maschera d’oro”. Se vince la scommessa, il personaggio in questione dovrà togliersi immediatamente la maschera, seduta stante. Se invece non indovina, il personaggio si qualifica direttamente alla puntata successiva.

Caterina Balivo/ “Puoi non aver figli ma senza amore vita è triste! Nessuna cicogna…”

Donatella Rettore, ospite della serata

Il Cantante Mascherato ritorna venerdì sera su Rai Uno. In gara sono rimaste le seguenti maschere: Pastore Maremmano, Pesce rosso, Camaleonte, Sole Luna, Lumaca, Medusa, Volpe, Drago. Ricordiamo che Pinguino (eliminato la scorsa settimana) ha salvato Drago ritirandosi spontaneamente dalla competizione: era Edoardo Vianello. L’appuntamento con la prossima puntata (quarta) del programma Il cantante mascherato è previsto per venerdì 11 marzo 2022 alle ore 21.25 su Rai 1 o in diretta live streaming su Raiplay. Poi, la puntata intera andata in onda sarà disponibile in streaming completamente gratuito su Raiplay alla sezione dedicata alla trasmissioni e sarà visibile in qualsiasi momento. Nel corso della puntata poi ci saranno i consueti duetti con i cantanti mascherati e a duettare con loro ci saranno Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti, Edoardo Vianello e Rettore che canterà la sua celebre canzone “Cobra” e “Chimica” portata all’ultimo Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE:

Caterina Balivo/ Chi è il marito Guido Maria Brera e chi sono i figliCaterina Balivo e la malattia del figlio Guido Alberto/ Tutta colpa dello smog

© RIPRODUZIONE RISERVATA