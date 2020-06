Fabrizio Cassata, marito Justine Mattera/ Ecco perché si vede così poco

Fabrizio Cassata è il marito di Justine Mattera e su di lui grava una sorta di mistero. Al contrario della showgirl italoamericana, l’imprenditore sportivo infatti non ama molto mostrarsi ai paparazzi. Di origini siciliane, Cassata è riuscita a far capitolare Justine nel 2002, per poi sposarla solo sette anni più tardi. Dal loro amore sono nati inoltre due figli: nel 2008 il primogenito Vincent e l’anno successivo Vivienne Rose. Sappiamo poco però sul conto di Cassata, se non che vive a Milano con la famiglia e che è un appassionato di ciclismo e natura. Lo si può dedurre dalle poche foto che ha scelto di condividere sul profilo Facebook, ma c’è molto di più. In base a un commento di un conoscente di qualche anno fa, scopriamo anche che Fabrizio ama lo sport in generale e che in passato ha praticato anche Windsurf. Ovviamente le poche foto a disposizione degli utenti della piattaforma social mettono in mostra anche altri dettagli sull’imprenditore, come il fatto che le sue braccia siano piene di tatuaggi.

Fabrizio Cassata, marito Justine Mattera: insieme dal 2002 tra alti e bassi

Fabrizio Cassata non compare spesso nelle dichiarazioni pubbliche della moglie Justine Mattera, anche se ogni tanto la showgirl ha rivelato alcuni particolari sul loro rapporto. Dopo aver interrotto la relazione con l’ex marito Paolo Limiti, la Mattera ha trovato in Cassata l’amore della sua vita e soprattutto un padre per i figli che avrebbe voluto avere. E che poi hanno dato alla luce, tra l’altro. “Io e mio marito stiamo insieme dal 2002 tra alti e bassi“, ha detto l’italoamericana tempo fa a Storie Italiane, “Finalmente adesso ci capiamo completamente. Lui capisce cosa mi fa felice”. Oggi, sabato 27 giugno 2020, Justine Mattera sarà una delle Capitane che vedremo a Ciao Darwin 7, in replica nel prime-time di Canale 5. La showgirl però non parlerà di Fabrizio, ma delle sue origini straniere. Il marito invece, come sempre, è rimasto nel dietro le quinte e forse persino a casa, incollato davanti allo schermo per poter seguire la sua dolce metà in televisione.



