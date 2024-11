Oggi Justine Mattera incanta a Tale e quale Show 2024 con esibizioni straordinarie e tanta, tantissima passione. Ma il suo passato non è stato semplice, soprattutto durante l’infanzia, in famiglia, quando le attenzioni e le preoccupazioni erano rivolte a sua sorella Jessica, alle prese con una grave malattia. Un periodo buio anche per Justine, costretta a maturare in fretta, anche se aveva solo dodici anni. “La nostra famiglia ha avuto momenti duri, come quando scoprirono il linfoma di Hodgkin a mia sorella. I miei genitori dovettero concentrare tutta la loro attenzione su di lei e da allora sono stata un po’ da sola”, ha confidato Justine Mattera in una intervista intima e toccante rilasciata sulle pagine di Vanity Fair.

Nonostante le difficoltà, la showgirl è riuscita a rialzarsi, comprendendo il momento delicato che poi si è protratto per anni. “Era difficile ma ho trovato il coraggio per fare le cose in autonomia”, ha spiegato Justine.

Paradossalmente il dramma familiare l’ha aiutata a spingere oltre i propri limiti e a buttarsi sullo studio, con più forza e fame di apprendimento. “Così sono stata ammessa nella mia scuola a New York. Era una scuola selettiva, riservata agli studenti più dotati. Poi grazie ai voti sono entrata a Stanford University e mi sono pagata l’università fino alla laurea in Letteratura italiana”, ha raccontato ancora Justine.

Se avesse potuto, probabilmente, ad un certo punto Justine avrebbe mollato. D’altra parte ha vissuto un’infanzia ed un’adolescenza davvero dura, sotto ogni punto di vista. Ma con la forza della disperazione ha forgiato il suo carattere, affinando le sue doti migliori. “Sono una persona perfezionista e molto autocritica, mi piace prestare attenzione anche ai dettagli. Se devo fare qualcosa mi preparo con cura”, ha raccontato orgogliosa sempre sulle pagine di Vanity.