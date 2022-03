Fabrizio Corona attacca Sophie e Basciano/ “Creo e disfo”, la frecciatina è social!

Fabrizio Corona e la frecciatina a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Prosegue il botta e risposta a distanza tra Fabrizio Corona e la coppia nata al Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con delle importanti chicche di gossip delle ultime ore. Il re storico dei paparazzi -come ripreso da Isa e chia.it- ha condiviso via Instagram, tra le stories, un nuovo stato che immortala dei ritagli di giornali e frame di notizie riprese dai siti d’informazione -concernenti la coppia uscente dal Gf vip 6, definendola in un certo senso un suo prodotto. Questo con chiari rimandi alla relazione avviata con Sophie Codegoni e l’annesso rapporto di collaborazione (dove Corona copriva il ruolo di agente di Sophie Codegonim ormai naufragato, dal momento che l’ex tronista pare abbia interrotto ogni tipo di rapporto con il suo mentore), passati alla storia del gossip, fino all’ingresso che l’ex Uomini e donne ha registrato nella Casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente. “Potere della mia comunicazione, creo, disfo, a mio piacere”, è il messaggio sibillino dall’accezione a quella che sembra essere una nuova frecciatina di Fabrizio Corona a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Parole, le ultime che l’ex marito di Nina Moric rilascia tra le sue storie condivise con il popolo del web, che lascerebbero intendere che Corona sia convinto di essere il regista del successo in atto di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e al contempo di avere il potere di portarli al tracollo, almeno dal punto di vista mediatico.

Le reazioni di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano all’attacco di Fabrizio Corona

Dopo l’intervista rilasciata a Chi magazine, dove tra le altre cose Fabrizio Corona dichiarava la sua ex Sophgie Codegoni “una donna in carriera” e quindi non disposta ad una vita di coppia con Alessandro Basciano improntata sulla famiglia, unitamente all’ultima frecciatina circolante nel web a suon di “Io creo e disfo…”, da parte della coppia diretta interessata si rileverebbe una particolare reazione social. Si parla di Alessandro Basciano. L’ex Temptation island a quanto pare risponde all’ex re dei paparazzi a suon di Instagram stories: ha, cioè, condiviso un’immagine che immortala una scarpa slacciata, corredata da una didascalia sibillina, a suon di “L’unica cosa che puoi fare è allacciarmi le scarpe”. Ma il gossip non finisce qui. Perché a corredo della sospetta storia avvelenata di replica a Corona figura anche il simbolo di una corona. Un indizio che inequivocabilmente rimanderebbe al re storico dei paparazzi. Dall’altra parte, invece, non si rilevano reazioni social all’ultima stoccata di Fabrizio Corona, da parte di Sophie Codegoni.

