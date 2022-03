Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, tatuaggio di coppia/ Fabrizio Corona li sfotte e grida al “pacco”

Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dividono: il tattoo di coppia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano a far parlare di loro anche dopo l’uscita dal Grande fratello vip 6. Dopo aver avviato una frequentazione intima tra le mura della Casa, i due si lasciano immortalare felicemente insieme, tra i nuovi post condivisi su Instagram, con tanto di “pegno d’amore” di coppia in bella vista. Tra questi, a testimonianza del lieto prosieguo della loro lovestory nel post-Gf vip 6, in particolare la foto mentre sfoggiano il loro primo “gesto d’amore simbolico” con tanto di descrizione “Partner in crime”, ovvero un tatuaggio indelebile sulla superficie interna del labbro inferiore: si tratta della scritta “Rebel” nel caso di Sophie e la scritta “Respect” per Basciano. E, tra le prime reazioni a caldo dell’occhio pubblico, a margine dello scatto – che fa ora incetta di interazioni social, sia di dissenso che di consenso- spunta quella che sembra essere l’ennesima frecciatina di Fabrizio Corona (il quale si dichiara pronto a morire da eroe, per salvare l’Ucraina dall’invasione russa, ndr), dal “duplice mittente” (che quindi non risparmierebbe neanche l’ex di Corona, Sophie).

Non un attacco isolato, visto che Fabrizio Corona tramite un’intervista aveva fatto sapere a Sophie Codegoni di attenderla a braccia aperte, tacciando l’ex Temptation island di non essere all’altezza della modella, in quanto donna in carriera e quindi non in cerca di una famiglia tradizionale, a differenza del suo prototipo di donna ideale. Frecciatine che Alessandro Basciano ha rispedito al mittente sia dentro che fuori la Casa.

Fabrizio Corona replica a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

In replica al post della giovane coppia targata Grande fratello vip, non a caso, si leggono i seguenti tra i commenti web più aggreganti: “Esagerati”; “Tatuaggio orrendo”; “Imbarazzanti”. E ancora, tra i fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, poi: “Siete unici, due anime gemelle”. Ma non è tutto. Perché, tra le varie reazioni a caldo, intanto, si fa influente l’opinione postata da Fabrizio Corona tra le Instagram stories. In due storie rilasciate sul suo profilo privato, l’ex re dei paparazzi sembra rivendicare la paternità dell’idea del tattoo nella superficie interna del labbro inferiore, elevandosi a trend-setter della tendenza sul tatuaggio.

“Quando lo compri su Amazon e quando ti arriva a casa”, scrive sibillino Fabrizio Corona, a corredo delle due storie, tra l’immagine del suo tattoo e quella degli ex gieffini, che lui taccerebbe non troppo velatamente di “plagio”. Che i neo piccioncini vip, Alessandro & Sophie, possano replicare a breve, a quello che sembra essere un attacco social dell’ex re dei paparazzi? Staremo a vedere!

Mio diooo corona non la vuole lasciare andare alla piccola sophie ❤️⚰️ Aspettiamo il don che va a suonare a casa sua 🕳️🍿🍿🍿🍿🍿🍿#gfvip #SoleArmy #solphie pic.twitter.com/9Nk2qqOHr9 — Durelli i giocherelli però finché sono Belli (@annamarissw) March 13, 2022





