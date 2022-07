Fabrizio Corona contro Zelensky: “Non mi stupirebbe vederlo su Only Fans”/ Dopo foto…

Fabrizio Corona contro Zielenski

Fabrizio Corona critica il presidente dell’Ucraina Zielenski per le foto pubblicate sulla copertina di Vogue in cui posa insieme alla moglie Olena tra le rovine del proprio Paese. Foto che hanno scatenato dure e diverse reazioni sia in Italia che nel resto del mondo. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, l’ex re dei paparazzi ha criticato duramente il presidente dell’Ucraina per la gestione comunicativa della guerra nonchè per le foto pubblicate su Vogue.

Fabrizio Corona:"Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio"/ "Conte e Di Maio tornino a fare nulla"

“La morte non è mai stata così fashion da occupare la prima pagina di un giornale di moda. Sì, perché di morte, guerra e distruzione stiamo parlando. Cosa c’entrano con la moda? Nn importa di quale parte stiamo parlando, la cosa allucinante è che ogi, un giornale di moda (IL giornale di moda) mette in copertina un personaggio più vanitoso che rivoluzionario, fino a poco tempo fa si limitavano ai campioncini di profumi…Vogue Mortem”, ha scritto Corona in una prima Instagram Story.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: figlio in arrivo?/ Dopo il matrimonio, la coppia...

Fabrizio corona duro su Zielenski

Corona non condivide la scelta del Presidente dell’Ucraina di posare con la moglie Olena per un magazine patinato come Vogue e commenta duramente tale atteggiamento sui social. In una successiva storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, poi, lancia una nuova provocazione nei confronti di Zielenski.

“Non mi stupirebbe vederlo il mese prossimo Zielenski e la moglie su Only Fans”, ha aggiunto alludendo a quella che potrebbe essere la prossima mossa mediatica del presidente dell’Ucraina.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: viaggio di nozze anticipato?/ A Capri, tra baci e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA