Fabrizio Corona:”Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio”/ “Conte e Di Maio tornino a fare nulla”

La caduta del Governo è l’argomento che, più di tutti, sta tenendo banco in Italia in queste ore. Una notizia accolta dai più con rammarico, rabbia e disappunto, ma c’è anche chi ha voluto commentarla con pungente e provocante ironia: si tratta di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, intervistato dalla trasmissione Iceberg di Telelombardia, ha infatti annunciato che nel giro di pochi anni vorrebbe presiedere a capo del Governo. Queste le sue dichiarazioni, riportate anche dal quotidiano La Stampa: “Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute“.

E, in particolare, punta il dito contro il Movimento 5 stelle che a suo dire non avrebbe fatto un buon operato in Italia: “Credo che sia stato la rovina di questo Paese, credo che l’Italia si meriti finalmente dopo tantissimi anni un presidente del Consiglio eletto dal popolo, che magari se anche sbaglia e non è un tecnico, è eletto dal popolo in una democrazia. Credo che Conte e Di Maio debbano tornare a fare quello che facevano prima, ovvero nulla e non rubare i soldi a noi italiani“.

Archiviata la parentesi politica, Fabrizio Corona ha aperto un capitolo personale che gli sta molto a cuore e che è legato alla comunità di recupero cui sta prendendo parte: “Questo percorso che sto seguendo in comunità a Limbiate sta andando bene, siamo quasi arrivati alla fine. In questo periodo vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate e il mio cervello è settato per non pensare più a tutto quello che era successo. Finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni, faccio un mese di vacanza e vado a Porto Cervo e poi a Noto“.

Intanto l’ex re dei paparazzi si è goduto qualche giorno di relax all’Isola di Capri in compagnia della fidanzata Sara Barbieri, che vorrebbe sposare e con la quale, si vocifera, spera di avere un figlio. Nel corso dell’intervista ha confermato di essere realmente intenzionato a compiere il grande passo e convolare a nozze con la sua amata. Un importante periodo di transizione, dunque, nella vita di Fabrizio Corona.











