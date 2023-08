Fabrizio Corona e Giacomo Urtis, prossimi al matrimonio?/ Parla l’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis prossimi al matrimonio? Arriva la replica all’annuncio

Si parla molto in questi giorni di calda estate 2023, del gossip infuocato che vedrebbe il duo Fabrizio Corona e Giacomo Urtis prossimo al matrimonio rainbow. Ed é ora il re dei papabili persona ad avere voce in capitolo, su quello che si direbbe il thread di discussione più accesso del momento, nato sulla base di un’anticipazione del chirurgo dei vip.

Se l’ex protagonista al Grande Fratello vip, Giacomo Urtis, annuncia a mezzo media le nozze in cantiere con l’amore di sempre, Fabrizio Corona, il re dei paparazzi replica all’annuncio con una risposta clamorosamente sarcastica. Questo, sulla scia delle immagini social che vedono Corona fare coppia fissa con la modella più giovane, Sara Barbieri.

“Sì ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero”, replica al gossip d’amour, Fabrizio Corona nel suo nuovo stato via social, reduce dai festeggiamenti per il compleanno del figlio con Carlos Maria. Per poi proseguire, nella sua non troppo velata smentita dell’annuncio del matrimonio con Giacomo Urtis-….“Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato”.

Fabrizio Corona nega il matrimonio con Giacomo Urtis

Insomma, a quanto pare Fabrizio Corona sembrerebbe rispondere con un sonoro “no” alla proposta di nozze destinatagli via media da Giacomo Urtis. Ma come la prenderà l’ex Grande Fratello vip, rispetto alla storia della smentita postata da Corona via Instagram?

