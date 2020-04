Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme?/ “L’unica famiglia che ho…”

Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme o lo faranno presto? Alberto Dandolo non ha dubbi e su Oggi rilancia di nuovo il gossip sulla coppia dicendosi certo che prima o poi i due torneranno insieme soprattutto dopo le foto e i video postati sui social in occasione del compleanno di Fabrizio Corona. I due sono apparsi vicini e affiatati confermando l’equilibrio che hanno ormai trovato da tempo per la felicità dei loro fan. I due avevano già passato le feste di Natale insieme in passato e oggi si sono ritrovati allo stesso tavolo insieme al loro figlio Carlos Maria con tanto di dedica da parte di Corona che si è detto pronto a tutto per salvare e tenere al sicuro “l’unica famiglia che gli è rimasta”. In occasione del suo compleanno aveva scritto sui social: “C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi”.

NINA MORIC INNAMORATA DI CORONA CHE RICAMBIA…

Oggi Dandolo rilancia la questione scrivendo: “Dicono che Nina Moric sia innamorata. Che stia ritrovando serenità ed equilibrio grazie a Fabrizio Corona e Carlos Maria”. Secondo il giornalista proprio l’ex re dei paparazzi è l’unico grande amore della modella che, però, nei giorni scorsi aveva rivelato di frequentare un dottore ormai da circa un mesetto e questo stride un po’ con il quadretto perfetto descritto dal giornalista sul settimanale Oggi, dove sta la verità? I due torneranno insieme proprio come è successo per Belen Rodriguez e Stefano de Martino?



© RIPRODUZIONE RISERVATA