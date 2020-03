Fabrizio Corona: “Per Nina Moric ci sarò sempre”/ Lei: “io e tuo figlio ti amiamo”

Scambio di messaggi d’affetto tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Tra i due ex coniugi, legati dal figlio Carlos, c’è un rapporto di stima e affetto. Corona e la Moric, infatti, sono riusciti a mettere da parte i dissapori che nascono quando una coppia si separa dando vita ad un nuovo rapporto d’amicizia basato sull’affetto sincero. Ospite di Caterina Balivo, nella puntata di Vieni da me dell’11 marzo, la Moric ha speso delle parole ricche d’affetto per l’ex marito che risposerebbe oggi perchè, oltre ad averle dato il bene più prezioso, il figlio Carlos, è anche una persona con un grande cuore. Fabrizio e Nina oggi hanno un rapporto davvero speciale: si sentono tutti i giorni e riescono a rendere felice il figlio Carlos che, per entrambi, viene al primo posto. “ Ci sentiamo tutti i giorni, siamo come fratello e sorella. Nostro figlio Carlos è felicissimo. Ci siamo fatti delle guerre inutili in questi anni ”, ha raccontato Nina. Parola che ha ascoltato anche Fabrizio Corona che, dopo la trasmissione, ha replicato con alcune storie su Instagram.

FABRIZIO CORONA E NINA MORIC, MESSAGGI D’AFFETTO SUI SOCIAL CON IL FIGLIO CARLOS

Fabrizio Corona ha voluto esprimere tutto l’affetto che prova per l’ex moglie su Instagram. “ Ho visto la mia ex moglie in televisione e voglio dirle che le voglio un gran bene – ha detto in un video pubblicato su Instagram. Poi ha aggiunto: “ E per qualsiasi cosa lei abbia bisogno, io ci sarò sempre, sempre e sempre! ”. Parole importanti quelle di Corona a cui Nina Moric ha risposto condividendo alcuni video in cui insieme al figlio Carlos dichiara il suo amore fraterno all’ex marito. “ Papà, sei il nostro eroe! – hanno detto in coro Nina e Carlos- . Ti amo! Ti vogliamo bene! Ci vediamo domani! Grazie Fabrizio, anche noi ti vogliamo bene…Vabbè, tuo figlio ti ama”, ha concluso la Moric mentre trascorre le sue giornate a casa con Carlos.





