Fabrizio Corona e Sara Barbieri fidanzati?/ L’ex di Salmo sempre più vicina…

Sara Barbieri è sempre più vicina a Fabrizio Corona. Sul Settimanale Oggi è uscita l’indiscrezione secondo la quale tra Barbieri e Fabrizio Corona sarebbe nata una passione struggente. Il loro rapporto riuscirà a durare qualche copertina di gossip? Magari è la volta buona per Fabrizio Corona che qualche settimana fa aveva pubblicato sul suo account social momenti di passione con la sua nuova fiamma, scandalizzando non poco i suoi follower, con cui ha ironizzato scrivendo “Ma l’amore che cos’è”. Non solo, la Barbieri incalza i suoi stessi fan, ripubblicando lo stesso video, provocando con la domanda “Vi dà fastidio?”. Il video “incriminante”, non solo ha avuto il compito di rendere pubblica la relazione con Sara Barbieri, ma lo ha fatto anche in pieno stile Corona. Le immagini infatti mostrano un momento di assoluta passione: un bacio hot che diventa sempre più intenso man mano che l’otturatore della fotocamera stringe sempre di più, favorendo un primo piano delle bocche dei due amanti. Fabrizio Corona sembra aver ritrovato la serenità a livello sentimentale.

Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata?/ Baci hot sui social: "Cos'è l'amore?"

Fabrizio Corona muove i fili del Grande Fratello Vip?

Fabrizio Corona è il burattinaio del Grande Fratello Vip? Le voci si rincorrono da tempo e si sono fatte più insistenti nelle scorse settimane. Nella rete del Corona-gate ci sarebbero “intrappolati” Alex Belli, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani. Ma ora entra in gioco anche Manuel Bortuzzo. Sui social già prima che iniziasse la sesta edizione di questo Grande Fratello Vip vociferava che dietro alle liti tra Soleil e Sophie, alla caccia all’amore di Gianmaria con tanto di due di picche, all’avvicinamento di Soleil a Manuel e all’imprenditore napoletano e l’ingresso del fidanzato della Cipriani per più di una puntata ci fosse Corona. Tesi mai confermate nè affrontate da Alfonso Signorini all’interno del reality.

Fabrizio Corona dietro videomessaggio di Greta per Gianmaria Antinolfi?/ Al GF Vip...

Pare tra l’altro che anche dietro la permanenza nella casa di Alessandro Rossi, compagno di Francesca Cipriani, ci fosse Fabrizio Corona. In realtà pare che non fosse proprio una sorpresa. “Non sta un giorno solo” queste le parole di Alex.”No, diventa un concorrente. Te lo dico io”, replicò all’epoca Bortuzzo. “Me lo aveva detto Ciccio Pasticcio. Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”, aggiungeva l’attore. Quel ‘Ciccio Pasticcio’ pare sia Fabrizio Corona.

LEGGI ANCHE:

FABRIZIO CORONA DENUNCIATO PER EVASIONE DOMICILIARI/ "Ha interpretato male permesso…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA