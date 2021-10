Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata?/ Baci hot sui social: “Cos’è l’amore?”

Nuovo amore per Fabrizio Corona? L’ex re dei paparazzi ha pubblicato una storia su Instagram in cui è in compagnia di una bellissima ragazza. Un breve filmato in cui Corona bacia con passione quella che potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Baci molto passionali, abbracci e sguardi languidi in un video di pochi secondi che ha immediatamente scateanto il gossip.

Il video è accompagnato anche da una breve riflessione sull’amore. “Ma l’amore che cos’è“, scrive l’ex re dei paparazzi che sembrerebbe pronto a vivere una nuova storia d’amore. Dopo aver condiviso il filmato, Corona non ha aggiunto commenti, ma nuovi colpi di scene potrebbero arrivare nelle prossime ore. L’ex marito di Nina Moric, infatti, è sempre riuscito a stupire i suoi followers che hanno accolto con gioia la presenza di una presunta, nuova fidanzata nella vita di Corona.

Nuovo amore per Fabrizio Corona?

L’amore ha sempre fatto parte della vita di Fabrizio Corona le cui storie più importanti sono state quelle con Nina Moric che ha sposato e con cui ha avuto il figlio Carlos, il suo grande amore e quella con Belen Rodriguez per la quale ha sempre nutrito stima e affetto. Corona è stato anche fidanzato con Silvia Provvedi e, dopo l’addio a quest’ultima, ha avuto altre breve relazioni.

Ufficialmente single da tempo, Corona potrebbe così aver ritrovato l’amore accanto ad una bellissima ragazza con cui si è lasciato andare alla passione condividendo il momento di felicità sui social. I followers, così, si augurano che la nuova storia duri a lungo.

