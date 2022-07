Fabrizio Corona e Sara Barbieri: viaggio di nozze anticipato?/ A Capri, tra baci e…

Fabrizio Corona, a Capri con la fidanzata Sara Barbieri

Affiatati e molto complici, Fabrizio Corona e Sara Barbieri si godono la bellezza dell’Isola di Capri concedendosi quello che ha tutta l’aria di essere un viaggio di nozze anticipato. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, infatti, Corona ha annunciato il matrimonio con la bellissima 22enne. “È vero sono più grande di lei di 26 anni, ma Sara non è una bambina, è la persona con l’anima e l’intelligenza più profonde che abbia mai incontrato. Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente. Sono un buon partito. Non sulla carta”, ha detto Corona ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini.

Le nozze dovrebbero essere celebrate a settembre o ad ottobre e, stando a quello che Fabrizio ha dichiarato a Chi, dovrebbero essere intime con la presenza della famiglia e di pochi amici. In attesa del fatidico sì, Corona e Sara si sono concessi una piccola vacanza a Capri.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: vacanza d’amore a Capri

Entrambi abbronzati e in splendida forma, Fabrizio Corona e Sara Barbieri si stanno godendo la bellezza di Capri. Tra le storie del proprio profilo Instagram, Corona ha condiviso alcuni momenti con la fidanzata tra i quali la foto che vedete all’inizio dell’articolo. Sara, invece, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto del panorama che offre la sua camera d’albergo.

Nelle storie di Corona, la coppia si mostra serena, felice e innamorata. Uniti, abbracciati, i due mostrano anche il fisico in perfetta forma lasciandosi andare ad un tenero bacio. Un momento di svago, dunque, per i due piccioncini che, tra pochi mesi, diventeranno marito e moglie come ha anticipato l’ex re dei paparazzi.

