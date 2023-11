FABRIZIO CORONA, EX MARITO DI NINA MORIC/ Lei “Sta cercando se stesso. Nostro figlio Carlos Maria…”

“In questo momento sta cercando se stesso, lasciamolo fare. Anche lui merita di stare fuori da questo circolo”. Così Nina Moric a Verissimo in merito ai rapporti con l’ex marito Fabrizio Corona. Per quanto riguarda il figlio Carlos Maria, rassicura in particolare sulle condizioni di salute: “Lui è un ragazzo molto sensibile, ha avuto un crollo, ma nulla di grave. Una fase che ho avuto io a 20 anni. Non ha nessun problema psicologico, è una fase emotiva, ma niente di grave che non si possa risolvere. Tutti devono stare tranquilli, è un ragazzo magico”.

Prima la modella era molto persa, ora è rinata anche per il figlio Carlos Maria. “Non è la mia famiglia, è parte di me. Un amore che non si può spiegare. Non è la persona più importante, è di più”. Poi rivolgendosi alle telecamere, Nina Moric dice al figlio: “Ora mi starà vedendo, la mamma è patetica”. Ora i due vivono insieme, dopo un periodo in cui stava male: “Ero molto arrogante prima, ti chiedo scusa, ero sulla difensiva, mi dispiace. Io sono stata giudicata come madre, ma non volevo abbandonarlo. Nessuno sa che calvario c’è dietro”. (agg. di Silvana Palazzo)

Nina Moric e i rapporti con Fabrizio Corona oggi: “Stanco di fare guerre”

Come sono i rapporti oggi tra Nina Moric e Fabrizio Corona? L’ex coppia torna ciclicamente a far parlare di se per attacchi o accuse reciproche inviate a distanza, via social o attraverso delle interviste televisive. Negli ultimi mesi in particolare si sono susseguite delle interviste importanti, in cui entrambi hanno parlato dell’altro. La più recente quella di Corona a Domenica In.

L’ex re dei paparazzi ha chiarito che i rapporti con la sua ex moglie non sono sereni, anche se lui si è detto stanco di guerre e liti, anche a distanza. Lo dimostra il fatto che oggi Carlos Maria, loro figlio, è con lei. Eppure Corona si è detto preoccupato per questo allontanamento di Carlo: “Mi preoccupa che li Nina possa non reggere le condizioni di Carlos e che lei lo possa riportare in Croazia o a fare quelle guerra di cui sono stanco”, ha spiegato.

Nina Moric sul rapporto con Fabrizio Corona: “Eravamo infelici, portati a fare cose brutte”

Ricordiamo che Nina Moric e Fabrizio Corona si sono sposati dopo un solo anno di fidanzamento, nel 2001, e sono stati insieme fino al 2007, periodo in cui hanno dato alla luce Carlos Maria. Una relazione che, anni dopo, Nina ha definito “tossica”, sottolineando di essersi fatti del male a vicenda. “Non credo onestamente che fossimo malati, ma eravamo infelici. – sono state le parole della showgirl a Belve – L’infelicità porta a fare cose brutte, a farsi del male. Probabilmente eravamo tutti e due fragili”. Negli anni ci sono stati dei riavvicinamenti, ma funzionati fino in fondo. Ad oggi i due vivono vite totalmente separate, il cui unico legame rimane il figlio Carlos. Ed è proprio per lui che spesso si riaccendono le ostilità.

