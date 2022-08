Fabrizio Corona festeggia con Carlos, assente Nina Moric/ “È in un momento difficile”

Fabrizio Corona qualche giorno fa ha festeggiato in compagnia di suo figlio Carlos il suo compleanno a cui ha partecipato in compagnia della sua fidanzata Sara Barbieri. Una grande assente della serata è stata invece la madre del ragazzo, Nina Moric anche se Carlos Corona, intervistato dal settimanale Chi in compagnia di suo padre ha tenuto a specificare di non avere alcun problema sull’assenza di sua mamma: “La vedrò quando torno a Milano”.

Fabrizio Corona ha ammesso al settimanale di essersi reso conto di quanto suo figlio sia cresciuto quando durante la festa ha voluto ringraziare tutti i presenti e gli assenti, specificando sulla madre del ragazzo: “Carlos è molto bravo e molto paziente con sua madre che è in un momento difficile. Davvero difficile. Ma è sempre la sua mamma”.

Fabrizio Corona, il legame speciale con Carlos

Fabrizio Corona nel corso dell’intervista al settimanale ha ammesso di essere molto fortunato di essere in vacanza con suo figlio e poter festeggiare con lui il suo compleanno ammettendo di come la sua vita sia stata molto travagliata: “In questi vent’anni è successo di tutto, il primo matrimonio, gli arresti, gli altri successi. Ora sono quasi alla fine e siamo proiettati verso un futuro che sa di futuro”.

Carlos Maria e Fabrizio Corona sono molto uniti e insieme puntano a risolvere presto i problemi legali dell’uomo e successivamente trasferirsi insieme a Los Angeles dove il giovane vent’enne continuerebbe a studiare filosofia. Anche Fabrizio Corona ha più volte ammesso di non riuscire a stare molto lontano da suo figlio che in passato è riuscito a farlo restare con i piedi per terra: “Io senza Carlos mi sarei perso del tutto, la vita ti porta a perdere tantissime cose, gli amori e gli amici, ma noi siamo solidi”.

