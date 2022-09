Fabrizio Corona furioso: “Non mi metterete a tacere”/ Poi pubblica telefonata con una donna misteriosa…

Fabrizio Corona torna sui social e pubblica una conversazione con una donna misteriosa

Solo pochi giorni fa il profilo Instagram di Fabrizio Corona veniva chiuso dopo alcune scottanti rivelazioni fatte dall’ex re dei paparazzi sull’affaire Totti-Blasi. Un’azione che però non ha fermato Corona, tornato su Instagram con un nuovo profilo. La comunicazione è però ripartita attraverso il profilo del figlio Carlos Maria che prima ha difeso il padre con una serie di post pubblicati su Instagram e poi ha lasciato che fosse proprio lui a gestirlo, prendendone momentaneamente le redini per lanciare i suoi messaggi.

Nina Moric sbotta "Non ti farei mai cos'hai fatto a me e Carlos"/ Frecciata a Fabrizio Corona?

Ed è proprio dal profilo Instagram di Carlos – che ora porta la foto di Fabrizio – che l’ex re dei paparazzi, come riporta Leggo, ha postato una chiamata ad una donna di cui non si comprende l’identità. «Come stai?» chiede Corona alla donna che, in una seconda story risponde: «Le bambine hanno 3 anni e mezzo». La conversazione poi continua: «Immagini perchè ti chiamo?» chiede Fabrizio, «Sì… ma non ho voglia proprio di…» risponde la voce femminile. «No… ma… posso dirti una cosa? il tuo compagno…» si sente nell’ultima story in cui parla Corona.

Fabrizio Corona, figlio Carlos "Fermarti? Devono ucciderti"/ "Totti e Ilary Blasi…"

Corona torna a parlare su Instagram: “Pensano di potermi mettere a tacere ma…”

Poco dopo Fabrizio Corona ha pubblicato un nuovo lungo post attraverso il profilo Instagram del figlio Carlos. Un nuovo sfogo alla fine del quale ha invitato i follower a seguirlo sul suo nuovo profilo. Nel post si legge: “Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. È chiarissimo che c’è qualcuno che pensa di potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato. Non ci riuscirete… non ci riuscirete mai.” Ha infine ammesso che sono già tanti i giornali ad avergli chiesto materiale.

Sean Brocca, ex di Ilary Blasi "Si è sposata con Totti per convenienza? Mai detto"/ Smentisce post di Corona













© RIPRODUZIONE RISERVATA