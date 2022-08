Fabrizio Corona, il figlio Carlos Maria “Vorrei brindare alla libertà di mio padre”/ E scoppia la polemica!

Fabrizio Corona in vacanza con Carlos Maria Corona e la promessa sposa, Sara Barbieri: l’estate della “famiglia allargata”

Reduce dalla romantica vacanza condivisa a Capri con Sara Barbieri (che di lei scrive su Instagram “Small bo*bs, big heart” ovvero “Sen* piccolo, grande cuore”), Fabrizio Corona ha deciso di concedersi un nuovo momento all’insegna del relax a tre, con la promessa sposa e il figlio avuto dall’ex consorte storica, Nina Moric. Ebbene sì, ad aggiungersi alla vacanza dei “promessi sposi” è stato il figlio dell’ex re dei paparazzi, Carlos Maria Corona, ormai ventenne. La neo “famiglia allargata” è giunta a Noto, in Sicilia, dove i tre hanno voluto trascorrere delle giornate all’insegna dell’intimità e del sano divertimento, complici le temperature estive, tra sole, piscina e serate.

Così come emergerebbe dai nuovi post condivisi via Instagram da Fabrizio, la quiete sembra, quindi, essere tornata per il giovane influencer Carlos Maria Corona, dopo che in un’intervista rilasciata a Chi magazine il ragazzo ha ammesso di essere stato ricoverato, lo scorso anno, in una clinica svizzera per via di alcune sedicenti “ossessioni. In occasione della nuova vacanza made in Sud, quindi, Carlos Maria si gode del tempo con il padre vip, tra balli e canti e qualche brindisi alla nuova vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FABRIZIO CORONA (@fabriziocoronathereal)

Proprio il figlio che Fabrizio Corona ha avuto dall’ex Nina Moric intende ora brindare al padre vip, nel mezzo di una delle serate vacanziere che sta godendosi con i “promessi sposi”, condividendo in rete una sentita dedica al genitore. «Vorrei brindare alla libertà di mio padre», ha esordito Carlos Maria, parlando del papà e indiscusso re della comunicazione made in Italy. «A una vacanza insieme che facciamo dopo quattro anni. Se lo è meritato dopo fatica e duro lavoro- prosegue poi, così, Corona junior-. Noi questa vacanza ce la meritiamo nel nome della felicità e della libertà». Una vera e propria dichiarazione d’amore commossa e sentita quella del figlio verso il padre, che in queste ore è virale nel web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Barbieri (@arasbarbieri)

E non possono di certo mancare i commenti degli internauti, che giungono a margine del post della “famiglia allargata”, tra cui anche critiche: “Povero ragazzo, traumatizzato dai genitori”; “A tutti i criticoni che ci vanno giù di cattiveria….io mi chiedo: ma se vi da tanto fastidio Corona, perché lo seguite? A me se uno sta sul ca**o, sicuramente non lo seguo. Siete ridicoli!!!”; “Io vedo un padre che abbraccia il figlio in modo freddo, con la fretta di staccarsi da quell’abbraccio che il figlio gli ha dato con amore”.

