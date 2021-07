Fabrizio Corona insulta l’avvocato di Selvaggia Lucarelli/ Giudice sospende udienza

Fabrizio Corona inveisce contro l’avvocato di Selvaggia Lucarelli e il giudice sospende l’udienza. È accaduto ieri durante l’udienza del processo che vede l’ex re dei paparazzi imputato per diffamazione ai danni della giornalista del Fatto Quotidiano e di Tpi. Stando a quanto riportato proprio da quest’ultima testata, il giudice è stato costretto a sospendere l’udienza perché Corona si è scagliato contro il legale, per poi riprenderla dopo 15 minuti. Pare che non abbia preso bene il fatto che l’avvocato Lorenzo Puglisi abbia depositato una chiavetta usb con un video che scagionerebbe la sua assistita dalle pesanti accuse che Corona gli ha mosso contro in occasione dell’udienza precedente («Ero andato ospite in una sua trasmissione e la Lucarelli mi aveva baciato senza il mio consenso, mi ha fatto violenza!»).

Quando ha appreso quale fosse il contenuto della chiavetta, Fabrizio Corona (che in un’altra udienza aveva litigato con il giudice) si è diretto verso il legale minacciandolo e urlandogli contro.

FABRIZIO CORONA INSULTA LEGALE DI SELVAGGIA LUCARELLI. LEI…

«Sei un poveraccio», ha urlato Fabrizio Corona contro il legale di Selvaggia Lucarelli. Uno dei tanti epiteti, infatti il giudice ha provveduto a sospendere subito l’udienza «per consentire a Fabrizio Corona di calmarsi». L’udienza è poi ripresa, ma durante la testimonianza della collaboratrice Francesca Persi l’ex agente fotografico ha ricominciato a rivolgere insulti all’avvocato Lorenzo Puglisi. Al termine dell’udienza si è poi scusato: «Prendo psicofarmaci». Selvaggia Lucarelli comunque ha fatto depositare dal suo avvocato dei video pubblicati da Fabrizio Corona sui social in cui lui e il suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, la prendono in giro per la causa intrapresa. Nella giornata di oggi è arrivato il commento della vicenda da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicato su Instagram il titolo dell’articolo di Tpi e aggiunto: «Sempre tutto nella norma eh, complimenti a chi glielo permette».

