Fabrizio Corona: “La televisione sta cambiando, ci sarà una rivoluzione”/ “La Blasi a Las Vegas, D’Urso…”

Fabrizio Corona e la rivoluzione tv

La prossima stagione televisiva sarà totalmente nuova per il pubblico italiano che, sia in Rai che sulle reti Mediaset non ritroverà alcuni dei volti storici. Se in Rai ha fatto rumore l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, a Mediaset, sta facendo ancora discutere l’addio di Barbara D’Urso che non sarà più al timone di Pomeriggio 5. Ha lasciato la Rai anche Bianca Berlinguer mentre Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, è stato chiuso ufficialmente. A Mediaset, inoltre, sarebbe stata riconfermata l’Isola dei Famosi, ma senza la conduzione di Ilary Blasi.

Sarà una stagione televisiva ricca di novità, dunque, quella che comincerà a settembre e sulla quale si è espresso anche Fabrizio Corona che ha commentato quella che definisce “una rivoluzione televisiva” con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram.

Le parole di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, da conoscitore del mondo televisivo, si è espresso sui vari addii televisivi e su tutto ciò che sta accadendo alla vigilia della prossima stagione televisiva. “Finito il mondo D’Urso, finita finalmente l’epoca di Fazio, la Berlinguer a Mediaset, la Gentili alle Iene, la Blasi a Las Vegas (per sempre con prossima apertura Onlyfan). Facci con un suo programma, Zorzi Radicalgay tipo Vanity e Co in un mondo di business tutto loro… “, ha scritto Corona.

“La televisione informazione sta cambiando e ci sarà una rivoluzione (la Lucarelli a Temptation con il suo Fedez, il tipo che cucina)… Voi siete pronti? voi del settore sapete cosa fare? (Dando per scontato che il mondo trap dura al massimo due anni) Io si”, ha concluso.

