Fabrizio Corona, party in Sardegna per il compleanno del figlio Carlos/ Tra gli invitati due famosi gieffini

Carlos Maria Corona festeggia i suoi 21 anni con un party in Sardegna organizzato da papà Fabrizio Corona

Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e di Nina Moric, ha spento le sue prime 21 candeline nella giornata di ieri e per l’occasione il padre ha organizzato un party in Sardegna a cui hanno partecipato molti volti noti tra cui due ex Vipponi. Si tratta di Giacomo Urtis e di Soleil Sorge. Sul suo profilo Instagram, Fabrizio Corona ha fatto una dedica al figlio Carlos Maria dimostrando ancora una volta tutto l’orgoglio per il figlio.

L’ex re dei paparazzi ha raccolto una serie di foto e video con il figlio accompagnate dalla seguente frase: “Perché tu sei un essere speciale e io avrò cura di te. Auguri Carlos Maria. +21”. Tra i vari auguri anche quelli dell’avvocato di Fabrizio Corona, Chiesa, che ha scritto: “Siate felici, un abbraccio”.

Carlos Maria Corona, il party di compleanno scatena i commenti del web

Tanti i commenti che le foto e i momenti pubblicati da Fabrizio Corona insieme al figlio Carlos hanno scatenato sul web. Parole contrastanti quelle degli utenti; si legge: “Mai frase fu più incoerente…. L’ha ridotto ad un burattino lobotomizzato e con lo sguardo completamente spento. Quel bambino lo dovevano togliere a tutti e 2 e affidarlo ai nonni. Tra lui e lei capitava sempre male”; e ancora: “Auguri a Carlos che la vita ti possa portare via quel velo di tristezza che intravedo negli occhi”. “È il giorno del suo compleanno e qualche decerebrato trova il tempo di offendere un ragazzo che spero a questo punto non abbia accesso a questa pagina. Siete vergognosi!” E infine: “Quanto sei bello Carlos…ti auguro tra qualche anno di prendere la tua strada, solo!!! È l’unico modo per aprire gli occhi. In bocca al lupo”.

