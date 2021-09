Fabrizio Corona scrive al figlio Carlos/ “È tempo di stare con tuo padre e tua madre”

Fabrizio Corona e Nina Moric sono da lungo tempo protagonisti di innumerevoli alti e bassi. La loro storia d’amore si è conclusa molti anni fa, eppure entrambi hanno più volte provato a riavvicinarsi e a ritrovare un rapporto equilibrato, soprattutto per il bene del loro figlio Carlos Maria. In più occasioni i social sono stati scenario di attacchi reciproci e poi di parvenze di riappacificazioni e sono ancora una volta i social il luogo in cui Corona lancia messaggi di riunificazione con Nina.

Alcuni giorni fa, sia Nina che Fabrizio hanno condiviso messaggi d’affetto nei confronti dell’altro, manifestando apertamente la voglia di ritrovare un rapporto sereno. Oggi Corona torna a fare un nuovo passo in questo senso, scrivendo direttamente una dedica a suo figlio Carlos.

Fabrizio Corona scrive al figlio Carlos: i buoni propositi con Nina Moric

“La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”, sono le parole di Fabrizio Corona accompagnate a due scatti di Carlos, uno da neonato, l’altro più attuale. Parole con le quali l’ex re dei paparazzi descrive il suo grande desiderio di vivere tutti insieme come una famiglia, e far sentire al ragazzo il calore di una madre e un padre che non litigano più, che si vogliono bene.

Ottimi propositi che incontrano però lo scetticismo dei follower di Fabrizio. Se c’è chi si complimenta per le sue parole e, inoltre, spera in un ritorno di fiamma con la Moric, c’è chi ricorda come questi propositi siano stati già avanzati in varie altre occasioni ma non abbiano mai raggiunto la concretezza dei fatti.

