Fabrizio Corona, video Instagram con Carlos Maria/ Baci e sigarette sotto il sole…

“Serenità e amore”, questo è il motto di oggi di Fabrizio Corona che torna sui social con un altro piccolo video postato su Instagram dopo le polemiche dei giorni scorsi. L’ex re dei paparazzi ha annunciato che sarà diverso e che non lo vedremo più adirarsi e “perdersi in evanescenze” e il suo nuovo anno è iniziato all’insegna della famiglia e della tranquillità. Nei giorni scorsi ha rivelato di aver preso un cappuccino con la madre sulla strada per la struttura di recupero di Monza a cui è stato affidato per uscire dal carcere e questo ha creato non poco scompiglio con Selvaggia Lucarelli pronta ad attaccarlo facendo notare che intorno a lui ci sono sempre cameraman e fotografi. Oggi, invece, Fabrizio Corona compare di nuovo sui social con il figlio Carlos Maria che proprio nei giorni scorsi ha lanciato il suo profilo annunciando che questo sarà “privato” e non sarà come quello vecchio dedito agli affari.

FABRIZIO CORONA DI NUOVO SUI SOCIAL CON IL FIGLIO CARLOS MARIA

Il giovane si avvicina, bacia il padre e poi sparisce “dietro le quinte” del video in cui Fabrizio Corona si inquadra lasciando intravedere il panorama alle sue spalle mentre fuma ammiccando alla telecamera. Sarà davvero un anno di rinascita per lui? Il figlio continua a stargli accanto e nel video si avvicina e lo bacia ma proprio qualche ora fa Corona, ricordando quello che era, ha scritto su Instagram: “MAI PIÙ SARÒ INCAPACE DI CONTROLLARE LA MIA INSTINTIVITA’.MAI PIÙ LA TRASFORMERÒ IN ARROGANZA.MAI PIÙ’ MI PERDERÒ IN QUESTE EVANESCENZE“. Il fatto che continui a taggare il figlio, però, lascia intendere che si tratti solo di una manovra per veder lievitare i fan del suo profilo. Sarà solo un’impressione dei più cattivi? Lo scopriremo strada facendo.

