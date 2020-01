Selvaggia Lucarelli Vs Fabrizio Corona/ “Al bar? Con Gaetano Arena, la playmate e…”

Basta che Fabrizio Corona metta piede fuori dal carcere e succede di tutto. A quanto pare l’ex re dei paparazzi dovrebbe lasciare il carcere per seguire delle cure ma il problema non è tanto la sua meta quanto quello che succede durante il tragitto. Abbiamo visto Corona posare abbracciato con il figlio e poi guardare speranzoso il tramonto, ma il fatto è che in molti lo hanno avvistato proprio insieme ad uno stuolo di collaboratori, fotografi e telecamere proprio per immortalare questo suo tragitto. La cosa non è sfuggita a Selvaggia Lucarelli che subito ha usato i social per far notare quanto strana sia la cosa. E’ vero che Fabrizio Corona ha dichiarato di aver preso un cappuccino con la madre durante il tragitto, ma è vero anche che puzza un po’ il fatto che intorno a lui ci fosse tutta quella gente pronta a scattare foto o a sistemare il suo look (facendo il nome poi di Gaetano Arena, Asia Valente e il ‘suo amico tatuaore’).

SELVAGGIA LUCARELLI VS CORONA

In particolare, Selvaggia Lucarelli lascia intendere che siano proprio i collaboratori di sempre ad andare dietro a Fabrizio Corona e che questo non sia un caso e pensando ad eventuali querele chiarisce che “Corona non ne ha mai vinte”. La giornalista quindi non teme ripercussioni per quello che dice e per i nomi che fa sicura che si tratti delle solite mosse di Fabrizio e lo stesso fa Alberto Dandolo riportando il messaggio della Lucarelli e ribadendo: “CORONA SOAP” Terza puntata

In, effetti però sto bar ioggi faceva un po’ “rehab de noantri”. Poi aggiungici pure macchine fotografiche e telecamerine di ultima generazione… Mejo delle cliniche frequentate dalla mitologica Britney Spears! PS SMENTITA : devo confessarvi che ho scambiato un paio di loro per esperti di trucco e parrucco. Chiedo venia al neo ascetico e intimista Furbizio!“. Come andrà a finire l’ennesima diatriba?

