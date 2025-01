Fabrizio Corona, prima uscita con il figlio Thiago: “È un dono magnifico”

Si gode la seconda paternità Fabrizio Corona, diventato padre del piccolo Thiago il 21 dicembre scorso dalla fidanzata Sara Barbieri, 24 anni. L’ex dei paparazzi questa volta è stato lui beccato e paparazzato dai giornalisti di Chi mentre si trovava in un ristorante a Milano con la compagna ed un gruppo di amici. Corona si mostra un papà attento e premuroso con il figlio Thiago ma a giudicare dalle foto scattate dal magazine, e visibili in apertura dell’articolo, anche sorridente e felice: “È un dono magnifico” confessa Fabrizio ai paparazzi.

Fabrizio Corona, già padre di Carlos Maria nato 22 anni fa dalla relazione con Nina Moric, dopo una serie di flirt e brevi storie con ragazze molto più giovani di lui tre anni fa ha incontrato Sara Barbieri ed è nato l’amore nonostante i ben 27 anni di differenza d’età, lei 21 lui 47. La loro storia, però, si mostra solida e viene coronata dall’arrivo di un figlio. In alcune recenti dichiarazioni riportate dal magazine, Fabrizio ha rivelato che a colpirlo di Sara è stata la sua semplicità ed il non essere dipendente dai social: “Ha un profilo ma pubblica post ogni due/tre giorni” aveva rivelato in passato Corona.

Fabrizio Corona raggiante con il figlio Thiago svela: “Unione con Sara Barbieri? Nelle sua famiglia contenta solo la mamma”

Non è stata tutta rose e fiori, tuttavia, la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri, stando alle dichiarazioni riportate su Chi, infatti, Fabrizio Corona ha ammesso: “All’inizio nella famiglia di Sara non tutti erano contenti, ho quasi 27 anni più di lei Ora mio figlio ha riportato la felicità”. L’arrivo del figlio Thiago, però, ha portato serenità e gioia in famiglia ed adesso i rapporti sono ottimi non solo di Corona con la famiglia di lei ma anche di Sara con il figlio maggiore di lui Carlos Maria. Infatti hanno trascorso le festività tutti insieme.