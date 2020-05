Fabrizio Frizzi/ Rivive nel sorriso della figlia Stella, “Identico”

Pubblicità

FABRIZIO FRIZZI, A DUE ANNI DALLA SCOMPARSA ANCORA NEL CUORE DEGLI ITALIANI

Impossibile dimenticare Fabrizio Frizzi e per fortuna ci sono tanti documenti storici che lo vedono ritornare in vita sul piccolo schermo. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Un, Due, Tre… Fiorella! andrà in onda con ‘il meglio di’, una raccolta in replica dei momenti migliori del programma. E ci sarà anche Fabrizio Frizzi, impegnato in una gag al fianco della padrona di casa e Max Gazzè. Sono trascorsi due anni dalla scomparsa del noto conduttore e il dolore è ancora vivo. Anche se la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella hanno ripreso finalmente a sorridere. “Incredibile, è esattamente lo stesso, indimenticabile, del papà”, hanno scritto gli ammiratori in questi giorni sui social. Il merito è di una foto che Carlotta ha pubblicato con la figlia, in cui la ragazzina mostra appunto il suo sorriso. “Vedo in angolo il sorriso di Fabrizio e non vedo l’ora di vederla grande quando si potrà perché credo che sia uguale a lui”, ha scritto un’altra ammiratrice. La stessa mamma tempo fa aveva affermato di rivedere molto di Fabrizio nella loro bambina. Clicca qui per guardare la foto di Carlotta Mantovan e Stella Frizzi.

IL RICORDO DI MAX BIAGGI, “UN VUOTO PAZZESCO”

Fabrizio Frizzi continua a vivere grazie ai ricordi dei tanti amici e colleghi che lo hanno conosciuto nel corso della sua fortunata carriera. Uno degli ultimi ad attingere al bagaglio della memoria è Max Biaggi, che durante un collegamento con Domenica In ha sottolineato di sentire forte la mancanza del conduttore. “Ha lasciato un vuoto pazzesco”, ha detto, “queste immagini non me le ricordavo, sono passati tanti anni”. Su schermo, la produzione ha infatti trasmesso l’interpretazione improvvisata fra il pilota e Frizzi, sulle note di Se io, se lei di Biagio Antonacci. Anche Samanta Togni nei mesi scorsi ha scelto di ricordare il conduttore con un post su Instagram. Un’immagine che sottolinea come la ballerina non abbia mai dimenticato Frizzi, così come tutti gli ammiratori.

“Ciao Fabry”, si è limitata a scrivere, ma in quelle due parole c’è davvero tutto. Il giorno del secondo anniversario della morte di Frizzi, l’amministratore delegato Fabrizio Salini della Rai ha deciso invece di spendere un pensiero più che significativo, tramite una nota. “La mancanza di Fabrizio Frizzi, del suo modo garbato e intelligente di fare televisione, del suo sorriso gentile è ancora più acuta in un momento come questo, in cui l’intera comunità nazionale è in sofferenza per un’emergenza sanitaria di cui tutti ci auguriamo il pronto superamento”, ha scritto, “Il calore, l’affabilità, l’empatia naturale di Fabrizio sarebbero stati ancora più preziosi in questo passaggio per il nostro Servizio Pubblico, di cui egli ha incarnato il senso più profondo: un sostegno insostituibile al comune sentire di tutti gli italiani”.



