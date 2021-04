Fabrizio Lucci, fidanzato Vittoria Puccini/ “Con lui sono felice senza riserva”

Fabrizio Lucci, direttore della fotografia originario di Roma, è il fidanzato dell’attrice Vittoria Puccini. Classe 1961, è più grande di lei di 18 anni, ma la differenza d’età non sembra costituire un problema per nessuno dei due. Di fatto, Lucci non ha alle spalle alcuna relazione importante, e così anche l’attrice, che non si è mai sposata. Nel curriculum di Fabrizio si annoverano numerose esperienze tra cinema e teatro. In televisione, invece, ha esordito nel 1996 con la serie Dio vede e provvede. Tra i suoi lavori più famosi ci sono Don Matteo, Coco Chanel e Immaturi. I due si sarebbero conosciuti proprio sul set di una fiction, Anna Karenina, nel 2014, e nello stesso anno avrebbero ufficializzato la loro relazione. Le informazioni su di lui sono poche: abituato a stare nel dietro le quinte, Lucci è molto riservato quanto alla sua vita privata.

Chi è Fabrizio Lucci, fidanzato di Vittoria Puccini

Durante un’intervista rilasciata a Domenica in, Vittoria Puccini ha accennato anche al suo rapporto con Fabrizio Lucci, con cui sta da circa 7 anni. “Io sono felice della mia vita con Fabrizio, senza riserva”, ha dichiarato l’attrice ospite di Mara Venier. Nel corso della sua carriera, Fabrizio ha curato la fotografia di diverse produzioni di successo come Bianca come il latte, rossa come il sangue e Il professor Cenerentolo. Sempre nell’ambito del suo percorso professionale, nel 2018, ha ricevuto il Globo d’oro alla migliore fotografia per il film The Place. All’interno del suo sito web è presente una rassegna dei suoi lavori migliori, oltre a foto in cui compare insieme a diversi personaggi noti nel mondo del cinema. Ha anche un profilo Instagram, in cui pubblica spesso foto con la fidanzata e gli amici. E – tra i suoi affetti più più cari – sembra esserci anche il noto conduttore Flavio Insinna.

