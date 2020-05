Fabrizio Moro/ Ancora single dopo la fine della relazione con Giada?

Pubblicità

Fabrizio Moro è tra gli artisti italiani che si esibiranno venerdì 1 maggio in occasione della diretta tv e streaming che quest’anno sostituirà il concertone del primo maggio. L’artista inoltre sarà anche uno dei 50 cantanti che si esibiranno il 7 maggio in occasione dell’evento benefico, che si chiamerà Il cielo è sempre più blu, organizzato da Amazon in favore della Croce Rossa italiana. Nel corso dell’evento, che verrà trasmesso in diretta streaming, Fabrizio Moro e gli altri ospiti interpreteranno proprio l’omonimo brano di Rino Gaetano. In una recente intervista rilasciata in diretta streaming a Stefano Fisico di Billboard, Moro ha raccontato la sua quarantena e di come stia cercando di affrontare al meglio questo momento così delicato per tutti. In particolare il cantautore romano ha sottolineato quanto sia difficile per lui riuscire a conciliare questo periodo di isolamento con il suo estro artistico. La quarantena, come ha dichiarato lui stesso, sembra aver messo in difficoltà la sua voglia di creare e scrivere probabilmente per la forzata limitazione della libertà di uscire ed incontrare amici e parenti.

Pubblicità

Fabrizio Moro, un film in arrivo?

Fabrizio Moro durante l’intervista rilasciata a Stefano Fisico, il cantante ha poi rivelato che sta lavorando alla stesura del soggetto di un film di cui però non ha indicato altri dettagli. Nelle ultime settimana per Fabrizio Moro c’è stato anche spazio per un pò di gossip. Ha infatti parlato di lui Bianca Guaccero durante un’intervista a Pronto Detto Fatto. La conduttrice ed attrice pugliese ha risposto alle incalzanti domande del suo amico e collega Johnatan circa una presunta relazione tra lei e Moro. I due hanno collaborato alla realizzazione di un brano che è stato inserito nell’ultimo album del cantautore romano. La Guacciero, tuttavia, ha dichiarato che tra i due non c’è mai stata una relazione ma solo un forte sodalizio artistico. La risposta, però, non sembra aver convinto l’intervistatore. A conti fatti, quindi, Moro sembra essere ancora single dopo la fine della relazione con Giada (di lei non si sa molto perché la relazione è stata vissuto in modo privato senza apparizioni pubbliche o social).

Video, l’intervista a Billboard Calling





© RIPRODUZIONE RISERVATA