Fabrizio Moro, Concerto Milano/ Forum di Assago: Ermal Meta ospite? La scaletta

Dopo il successo ottenuto con il doppio concerto di Roma che ha dato ufficialmente il via al “Figli di nessuno Tour”, oggi, sabato 26 ottobre, Fabrizio Moro arriva a Milano per il concerto al Mediolanum Forum di Assago. Uno show attesissimo dai fans che da tempo aspettavano di vedere il proprio beniamino su un palco così importante. Per Fabrizio Moro è la realizzazione di un sogno. Dopo averlo immaginato tante volte, il Forum è finalmente realtà. Il concerto comincerà alle 21 e, come accaduto a Roma, i cancelli saranno aperti intorno alle 19. Sul circuito di Ticket One sono ancora disponibili dei biglietti. Sul palco, con Fabrizio Moro, ci sarà la sua storica band formata da Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori). Ad aprire il concerto di Moro sarà Andrea Vigentini, grande amico di Ermal Meta.

CONCERTO FABRIZIO MORO FORUM MILANO: GLI OSPITI AL FORUM DI ASSAGO

Il concerto di Fabrizio Moro al Forum di Assago si preannuncia una grande festa per il popolo del Moro pronto a cantare dalla prima all’ultima nota le canzoni del cantautore romano, una delle migliori penne della musica italiana e capace di cantare non solo l’amore, ma la rabbia, il disagio, l’irrequietezza e i sogni dei ragazzi che lo seguono da sempre. Esattamente come accaduto a Roma, Fabrizio potrebbe fare ai fans una sorpresa. Venerdì 18 ottobre, sul palco di Roma, è salita con lui Noemi sulle note di “Sono solo parole”. Sabato 19 ottobre, invece, a sorpresa, sul palco del Palalottomatica, è salito Ultimo che, prima ha cantato con l’amico “Sono solo parole” e poi la sua canzone “I tuoi particolari”. Chi sarà, invece, l’ospite del Forum di Assago? I fans puntano sul grande amico di Moro ovvero Ermal Meta.

CONCERTO FABRIZIO MORO FORUM MILANO: LA SCALETTA

Quasi tre ore di musica nel corso delle quali Fabrizio Moro ripercorrerà la propria carriera attraverso i suoi più grandi successi. La scaletta del “Figli di nessuno Tour” racchiude le canzoni dell’ultimo album oltre a quelle che sono i manifesti della musica di Fabrizio Moro. Si va così da “Pensa” fino a “Portami via”, dalla bellissima “Sangue nelle vene” proposta in versione acustica a “Da una sola pare” passando per “Libero”, “Alessandra sarà sempre più bella”, “21 anni” e così via. Ecco la scaletta completa:

1. Quasi

2. Arresto cardiaco

3. Tutto quello che volevi

4. Figli di nessuno

5. La felicità

6. Per me

7. Tu

8. Alessandra sarà sempre più bella

9. Eppure mi hai cambiato la vita

10. Non mi avete fatto niente

11. Ho bisogno di credere

12. Giocattoli

13. 21 anni

14. Sangue nelle vene

15. Come te

16. Sono solo parole

17. Quando ti stringo forte

18. Libero

19. L’essenza

20. Sono come sono

21. Da una sola parte

22. Me ‘nnamoravo de te

23. Pensa

24. L’eternità

25. Portami via

26. Parole rumori e giorni

27. Non mi sta bene niente

28. Filo d’erba

29. Pace



