Fabrizio Moro/ La bronchite non ferma il tributo a Dalla (Una storia da cantare)

Fabrizio Moro sarà uno degli artisti che renderanno omaggio a Lucio Dalla nella serata tributo ‘Una storia da cantare’. Un modo per riabbracciare il palco dopo i problemi di salute che hanno portato il cantautore romano ad annullare la data bresciana del suo ‘Figli di nessuno tour’ che sta ottenendo grandi successi in tutta Italia. Fabrizio Moro infatti si trascina da alcune settimane dei problemi alla gola che sono stati acuiti da un attacco influenzale che l’ha messo ko proprio prima della data di Brescia. Come sempre senza filtri nei confronti del suo pubblico, Fabrizio Moro aveva annunciato su Instagram l’impossibilità di salire sul palco, per un problema che lo aveva costretto anche a dire no all’invito in Rai di Mara Venier, che l’avrebbe voluto ospite a ‘Domenica In’.

FABRIZIO MORO, IL RINGRAZIAMENTO AI FAN

E la reazione dei fans all’annullamento del concerto di Brescia ha commosso Fabrizio Moro, che ha voluto scrivere successivamente un lungo posto di ringraziamento per il rispetto ottenuto dai suoi fans in una circostanza che avrebbe potuto sollevare delle proteste da parte di chi aveva acquistato il biglietto. Fabrizio ha sottolineato di aver vissuto una carriera che ha attraversato i suoi naturali alti e bassi, e di non essere sempre riuscito a soddisfare un pubblico sempre affezionato anche nei momenti difficili. Ma ha anche affermato di aver voluto trasmettere sempre la stessa energia, sia di fronte a cento persone nei piccoli club, sia nei grandi concerti nei palazzetti o negli stadi con migliaia e migliaia di persone. Rispetto è la parola chiave di questo scambio, secondo Fabrizio Moro, rispetto che gli è tornato indietro in questo momento difficile.

UNA CARRIERA ECLETTICA

Il problema alla gola andava affrontato ma non è comunque grave e Fabrizio Moro sarà dunque sul palco per rendere omaggio a un cantautore come Lucio Dalla che è stato da esempio anche per moltissimi giovani della nuova generazione musicale in Italia. Fabrizio Moro nel corso degli anni, pur con gli alti e bassi da lui stesso sottolineati che a volte lo hanno portato a eclissarsi un po’ dalla scena, l’hanno affermato come uno dei cantautori più eclettici della sua generazione, proponendo canzoni che hanno spaziato dall’impegno sociale come ‘Pensa’, con la quale trionfò a Sanremo, fino alle ballate romantiche e al pop. Ma come raccontato ai fans, Fabrizio Moro ha sempre voluto mostrarsi senza filtri mettendo sempre l’uomo davanti all’artista, e questa capacità è stata molto apprezzata con la gente che ha dimostrato grande affetto e comprensione al momento dell’annullamento del concerto.



