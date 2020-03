Fabrizio Moro live streaming su Instagram/ Diretta video: Ho bisogno di credere e…

Fabrizio Moro sarà protagonista a partire dalle ore 18 di un concerto live streaming su Instagram. Proprio sui suoi canali social infatti sarà possibile ascoltarlo, tra i protagonisti della ormai nota campagna “Io suono da casa“. Moltissimi artisti hanno deciso di dare un motivo in più al pubblico di rimanere a casa in questo momento molto difficile per il nostro paese e il ragazzo non si è tirato di certo indietro. I suoi fan hanno dimostrato di amarlo non solo per la musica, ma anche per una propensione a parlare di argomenti sociali e una sensibilità ben al di fuori della normalità. C’è dunque grande curiosità di scoprire anche se l’artista avrà voglia di raccontare le sue impressioni su un’emergenza dalla quale speriamo di uscire il più presto possibile. Certo è che grazie all’aiuto di questi grandi artisti passare questi giorni sarà più facile per tutti.

Fabrizio Moro live streaming su Instagram, la scaletta

Andiamo a ipotizzare una scaletta di Fabrizio Moro per il concerto in live streaming su Instagram, anche se è impossibile sapere cosa accadrà visto che questi eventi sono spesso influenzati dai commenti dei fan. L’artista porterà sicuramente in scena Ho bisogno di credere e Figli di nessuno, brani più famosi del suo ultimo album che riprende il titolo del secondo brano e che è uscito un anno fa per Sony Music e RCA Records. Ovviamente ci sarà la possibilità di riascoltare anche Non mi avete fatto niente, brano che portò l’artista alla vittoria del Festival di Sanremo 2018 insieme al collega Ermal Meta che però non sarà con lui. Il pubblico, neanche a dirlo, non vede l’ora che parta questo evento con tantissimi commenti sui social network già arrivati dalla giornata di ieri.

Video, “Ho bisogno di credere” di Fabrizio Moro





