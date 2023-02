Fac-simile scheda elettorale Regionali Lazio/ Colore verde: quali simboli dei partiti

ELEZIONI REGIONALI LAZIO, IL FAC-SIMILE DELLA SCHEDA ELETTORALE

Oggi e domani, i giorni delle Elezioni Regionali Lazio 2023: gli elettori che si recheranno ai seggi domenica dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15 troveranno una scheda elettorale di colore verde ad attenderli (qui il fac-simile generale), il colore scelto dal Viminale per tutte le Elezioni Regionali nazionali. Per poter prendere parte alle operazioni di voto è necessario portare con sè la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.

Il modello della scheda elettorale delle elezioni regionali Lazio 2023 è lo stesso delle schede utilizzate alle ultime Politiche. Naturalmente non mancano delle particolarità, a partire dal fatto che ogni provincia avrà la sua scheda, in base alla circoscrizione. Ricordiamo che nel Lazio ci sono in tutto cinque circoscrizioni elettorali, ecco quali con tanto di fac-simile ad hoc: Circoscrizione di Roma, Circoscrizione di Latina, Circoscrizione di Frosinone, Circoscrizione di Viterbo, Circoscrizione di Rieti.

PARTITI E SIMBOLI SU SCHEDA ELETTORALE REGIONALI LAZIO 2023

Sono quattro le modalità di voto possibili con le schede verdi per le Elezioni Regionali Lazio 2023. Entriamo nel dettaglio: l’elettore può votare solo per il candidato presidente, ma in questo caso il voto non si estende alla lista o alle liste collegate; l’elettore può votare solo per la lista, in tal modo il voto si estende anche al candidato presidente ad essa collegato; l’elettore può anche votare per una lista e per un candidato presidente collegato alla lista stessa; infine, il voto disgiunto: l’elettore può votare per una lista e per un candidato presidente non collegato alla lista stessa.

Andiamo adesso a conoscere i cinque candidati presidenti alle Elezioni Regionali Lazio 2023 con tutti i partiti in campo:

Donatella Bianchi , giornalista e conduttrice televisiva, sostenuta dal Movimento 5 Stelle e dalla lista Polo progressista di sinistra ed ecologista (che include Sinistra Italiana e Coordinamento 2050).

, giornalista e conduttrice televisiva, sostenuta dal Movimento 5 Stelle e dalla lista Polo progressista di sinistra ed ecologista (che include Sinistra Italiana e Coordinamento 2050). Alessio D’Amato , assessore regionale uscente alla sanità, sostenuto da una coalizione di centro-sinistra composta da Partito Democratico, Azione – Italia Viva, +Europa – Radicali Italiani – Volt, Democrazia Solidale, Partito Socialista Italiano, Verdi e Sinistra (che include Europa Verde e Possibile) e dalla lista civica D’Amato Presidente.

, assessore regionale uscente alla sanità, sostenuto da una coalizione di centro-sinistra composta da Partito Democratico, Azione – Italia Viva, +Europa – Radicali Italiani – Volt, Democrazia Solidale, Partito Socialista Italiano, Verdi e Sinistra (che include Europa Verde e Possibile) e dalla lista civica D’Amato Presidente. Sonia Pecorilli , sostenuta dal Partito Comunista Italiano.

, sostenuta dal Partito Comunista Italiano. Rosa Rinaldi , sindacalista e politica, sostenuta da Unione Popolare (Democrazia e Autonomia, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e altri partiti della lista).

, sindacalista e politica, sostenuta da Unione Popolare (Democrazia e Autonomia, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e altri partiti della lista). Francesco Rocca, ex-presidente della Croce Rossa Italiana, sostenuto da una coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati – Rinascimento Sgarbi, Unione di Centro – Verde è Popolare e dalla lista civica Francesco Rocca.

