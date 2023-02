Fac-simile scheda elettorale Regionali Lombardia/ Colore verde: quali simboli partiti

ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA, IL FAC-SIMILE DELLA SCHEDA ELETTORALE

Si torna alle urne oggi e domani per le Elezioni Regionali Lombardia 2023: gli elettori che si recheranno ai seggi oggi dalle 7 alle 23 e domani 13 febbraio dalle 7 alle 15 troveranno una scheda elettorale di colore verde ad attenderli (qui il fac-simile generale), ormai il colore tradizionale scelto dal Viminale per tutte le Elezioni Regionali nazionali. Ricordiamo che per poter votare occorre presentarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, etc l’importante è che abbia una foto per riconoscere l’identità, ndr) valido.

Il modello della scheda elettorale per queste Regionali Lombardia è il medesimo delle schede viste ad esempio di recente nelle Elezioni Politiche del 25 settembre, anche se con qualche distinguo: ogni provincia avrà la sua scheda elettorale in quanto singola circoscrizione. In tutto per la Lombardia sono 12 le circoscrizioni elettorali per le Regionali, con dunque 12 schede elettorali: ecco qui di seguito tutti i fac-simile, Bergamo – Brescia – Como – Cremona – Lecco – Lodi – Mantova – Milano – Monza-Brianza – Pavia – Sondrio – Varese.

PARTITI E SIMBOLI SU SCHEDA ELETTORALE REGIONALI LOMBARDIA 2023

Sempre dai medesimi fac-simile della scheda elettorale per le Elezioni Regionali Lombardia 2023 è possibile consultare anche tutti i simboli dei partiti che partecipano alla tornata elettorale dopo i 5 anni di giunta Fontana: 4 candidati in tutto con le rispettive liste a sostegno potranno essere scelti dagli elettori nei propri rispettivi seggi da questa mattina fino alle ore 15 di domani (lo spoglio elettorale comincerà subito dopo, con i primi risultati attesi entro il tardo pomeriggio-sera). Ricordiamo che è previsto dalla legge elettorale vigente in Lombardia il voto disgiunto (voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste) così come è possibile iscrivere fino ad un massimo di 2 preferenze di genere opposto per il ruolo di consigliere regionale.

Ecco qui di seguito le singole liste a sostegno dei 4 candidati con tutti i partiti in campo per le Elezioni Regionali Lombardia del 12-13 febbraio 2023:

– Attilio Fontana (Centrodestra): Lega; Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi; Fratelli d’Italia; Forza Italia; Fontana Presidente-Lombardia Ideale

– Pierfrancesco Majorino (Centrosinistra): M5s; Majorino Presidente-Patto Civico; Pd; Alleanza Verdi-Sinistra

– Mara Ghidorzi: Unione Popolare-DeMagistris

– Letizia Maria Brichetto Arnaboldi detta Letizia Moratti (Terzo Polo): Letizia Moratti Presidente – Azione-Italia Viva con Calenda ReNew Europe

