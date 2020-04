FACEBOOK TRACCIA LE FAKE NEWS, MESSAGGIO A CHI LE LEGGE/ Come le app anti-coronavirus

Pubblicità

Facebook dichiara guerra alle fake news, in particolare a quelle che riguardano il tema coronavirus e che possono causare danni importanti alle persone. Una notifica apparirà dalle prossime settimane in cima al flusso di notizie di ogni singola bacheca degli iscritti, avvertendo le persone che hanno interagito con le fake news e dunque rendendoli consapevoli di cosa hanno letto. Al momento il servizio è disponibile solo negli Usa come sezione del Covid-19 Information Center chiamata Get the Facts, che propone articoli dai fact-checkers con i quali Facebook ha istituito delle collaborazioni. Lo stesso Mark Zuckerberg con un post proprio sul social network ha sottolineato l’importanza di scendere in campo contro le notizie false. Guy Rosen, vicepresidente di Facebook, ha rincarato la dose sul tema: “Abbiamo indirizzato oltre 2 miliardi di persone verso le risorse dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di altre autorità sanitarie attraverso il nostro Centro informazioni sul Covid-19 e i pop-up su Facebook e Instagram, con oltre 350 milioni di persone che hanno cliccato per saperne di più“.

Pubblicità

“2 MILIARDI DI PERSONE VERSO FONTI SANITARIE AUTOREVOLI”

Mark Zuckerberg ha deciso invece di utilizzare proprio Facebook per spiegare la decisione di rinnovare e moltiplicare l’impegno contro le fake news, ed è partito dai numeri: “Dall’inizio di marzo, abbiamo esteso la nostra copertura di fact-checking a più di una dozzina di nuovi Paesi e ora lavoriamo con oltre 60 organizzazioni di fact-checking che rivedono i contenuti in più di 50 lingue.” Zuckerberg ha spiegato come alcune notizie possano non solo essere fuorvianti e mettere sulla cattiva strada gli utenti di Facebook, ma anche avere effetti potenzialmente molto nocivi se qualcuno seguisse alcune particolari fake news: “Abbiamo eliminato centinaia di migliaia di informazioni errate relative a Covid-19, tra cui teorie come il bere candeggina cura il virus o che la distanza fisica è inefficace nel prevenire la diffusione della malattia.” Come le app anti-coronavirus, dunque”Get The Facts” aiuterà a scovare le fake news, isolarle a gruppi e permettere agli utenti di schivarle esattamente come si farà tramite le app per i soggetti positivi al coronavirus al fine di soffocare l’epidemia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA