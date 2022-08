Fair play finanziario: Juventus, Inter e Roma rischiano sanzioni/ “Regole violate”

Riecco il Fair play finanziario, l’incubo dei top club europei. E non arrivano delle buone notizie anche per i club italiani. Secondo quanto riportato dai colleghi del The Times, tre squadre nostrane rischiano sanzioni: parliamo di Juventus, Inter e Roma. Il tabloid spiega che la Uefa dovrebbe annunciare già a settembre una serie di provvedimento che riguarderebbero venti club in tutto.

Diretta Vuelta 2022/ Primoz Roglic ha vinto la 4^ tappa e si prende la maglia rossa!

Nell’elenco rientrano i principali team europei: oltre alle tre italiane, citiamo Barcellona, Paris Saint Germain e Arsenal. Blaugrana e Gunners sarebbero finiti nel mirino del governo del calcio europeo per problemi relativi alla stagione 2021-2022. Il Psg, invece, per la stagione 2020-2021, esattamente come il Marsiglia.

CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ In arrivo sia Ampadu dal Chelsea che Azzi dal Modena

Fair play finanziario: Juventus, Inter e Roma rischiano sanzioni

Entrando nel dettaglio delle squadre italiane, le sanzioni per Inter e Roma riguarderebbero la stagione 2020-2021. I due club avrebbero violato le regole del Fair play finanziario e sarebbero già state allertate dall’Uefa. Il The Times specifica inoltre che le dirigenze dei due club avrebbero già aperto un negoziato per ridurre i provvedimenti. La sanzione consisterebbe in una multa, con il rischio di limitazioni al mercato. Ricordiamo che il Ffp prevede una perdita massima di 30 milioni di euro nell’arco di tre stagioni, ad eccezione delle “spese intelligenti”, legate alle squadre giovanili e alle squadre femminili. Per quanto concerne la Juventus, invece, bisogna chiamare in causa il dossier Superlega. La Vecchia Signora, come il Barcellona, si rifiuterebbe di entrare in una negoziazione con la Uefa per ridurre l’entità delle sanzioni. Come riportato dal Corriere della Sera, l’Inter non si dice preoccupata dalla vicenda, considerando che riguarda quasi tutti i top club europei. La Roma, invece, si aspetta una multa, mentre restnao aperte due ipotesi: “Una sessione senza poter fare mercato oppure una riduzione di uno o due giocatori nella rosa iscritta alle Coppe europee”. Attese novità a stretto giro di posta.

LEGGI ANCHE:

Milik alla Juventus?/ Calciomercato news: intesa raggiunta, sorpassato Memphis Depay

© RIPRODUZIONE RISERVATA