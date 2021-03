Family Food Fight 2021/ Diretta e concorrenti: 7 famiglie provenienti da tutta Italia

Family Food Fight, anticipazioni e diretta 11 marzo

Giovedì 11 marzo, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e Now TV, prende il via la seconda stagione di Family Food Fight. Un nuovo talent show culinario in cui i concorrenti sono famiglie di professionisti del settore della ristorazione provenienti da tutta Italia che si sfidano attraverso una serie di prove per conquistare il palato dei tre giudici. A giudicare i piatti che saranno preparati nel corso delle sei puntate dalle famiglie dei concorrenti saranno Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, reduce dall’avventura come giudice nella cucina di MasterChef Italia 10 che ha incoronato Francesco Aquila. In ogni puntata non mancheranno gli ospiti tra i quali Costantino Della Gherardesca, The Jackal e quattro chef provenienti da tutto il mondo ovvero l’iraniana Afsaneh Ahmadi, il filippino Dario Guevarra, la russa Evgeniya Lasytchuk e l’eritreo Yonas Tesfamichael Yeshak.

I concorrenti

Le famiglie concorrenti provengono da Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Calabria e sono pronti a sfidarsi per portare a casa la vittoria e il premio finale da 100 mila euro. Le famiglie che si sfidano nella cucina di Family Food Fight 2021 sono: Famiglia Autelitano che gestisce l’Agriturismo di Petru i ‘Ntoni (Bova Marina, Reggio Calabria); Famiglia Bustinza del ristoranteVale un Perù (Torino); Famiglia Dall’Argine che gestisce Hostaria Tre Ville (Parma); Famiglia Lufino, della Trattoria Don Alfonso (Napoli); Famiglia Vannucchi dellaTrattoria Lanterna Blu (Quarrata, Pistoia); Famiglia Plaitano della Trattoria Della Gloria (Milano) e la Famiglia Zago delRistorante Le Querce (Marlengo di Ponzano, Treviso).



Family Food Fight, le prove della puntata

Le famiglie di Family Food Fight 2021 dovranno affrontare, in ogni puntata, diverse prove per staccare il biglietto che permette di accedere alla puntata successiva. Nella prova “Menù del giorno” dovranno proporre un menù in base al tema che sarà stabilito dai giudic; nella prova a staffetta dovranno preparare un singolo piatto, ma tutti i componenti di ciascuna famiglia dovranno dimostrare di saper lavorare in squadra. Infine, nel duello finale, le due famiglie “peggiori” della puntata dovranno sfidarsi per non essere eliminate e lo faranno mettendosi alla prova con ingredienti e tecniche che richiedono una preparazione specifica.



