Come si gioca al FantaSanremo 2025: crediti e regole

Con l’annuncio della lista completa dei Big in gara, si apre ufficialmente il FantaSanremo 2025. Parliamo del gioco, ormai di tendenza da qualche anno, in cui i concorrenti possono creare delle squadre con gli artisti in gara e accumulare punti in base ad alcune regole. Le iscrizioni per la nuova kermesse sono partite proprio oggi 27 dicembre, a partire dalle 12; il che vuol dire che è già possibile creare la propria squadra di Sanremo 2025, con la quale gareggerà poi nel corso delle cinque serate del Festival.

Bianca Guaccero conduttrice di Prima Festival?/ Cresce l'attesa, ecco chi potrebbe affiancarla

Ma come si gioca al FantaSanremo 2025? Quest’anno, ogni giocatore avrà a disposizione 100 baudi (crediti) attraverso i quali acquistare 7 dei Big in gara al Festival. Di questi sette, solo cinque saranno però schierati e, dunque, titolari, mentre gli altri due saranno delle riserve che potranno prendere solo bonus e malus della categoria “extra”. I 5 titolati acquisiranno invece tutti i bonus e i malus.

Selvaggia Lucarelli stronca Fedez: "A Sarà Sanremo ha finto"/ Parole di fuoco: "La strategia del rapper"

FantaSanremo 2025, le quotazioni dei Big in gara

Una volta scelti i 7 Big in gara e schierati i vostri 5 titolari, sarà però possibile cambiare la formazione ogni giorno, dalle ore 8 alle ore 20. Di ogni squadra sarà dal giocatore scelto un capitano, che potrà poi dare dei punti extra. A vincere il FantaSanremo 2025 sarà il giocatore che, alla conclusione di Sanremo 2025, avrà ottenuto il punteggio più alto tra tutti. Ricordiamo che la lista con tutti i bonus e i malus è disponibile sul sito del FantaSanremo.

Di seguito trovate, inoltre, i Big in gara con tutte le quotazioni per il FantaSanremo 2025, ovvero il ‘prezzo’ d’acquisto.

Come acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo 2025 e quanto costano/ Tutti i dettagli e le novità

Achille Lauro 18

Bresh 13

Brunori Sas 14

Clara 14

Coma Cose 16

Elodie 18

Emis Killa 12

Fedez 17

Francesca Michielin 14

Francesco Gabbani 17

Gaia 15

Giorgia 18

Irama 16

Joan Thiele 12

Lucio Corsi 12

Marcella Bella 12

Massimo Ranieri 13

Modà 12

Noemi 16

Olly 17

Rkomi 13

Rocco Hunt 13

Rose Villain 15

Sarah Toscano 12

Serena Brancale 13

Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento 13

Simone Cristicchi 13

The Kolors 15

Tony Effe 15

Willie Peyote 14